Edomex destina 15 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas

El Gobierno del Estado de México anunció la asignación de 15 millones de pesos para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas en la entidad, con el objetivo de mejorar los trabajos de localización y brindar mayor apoyo a las familias afectadas por esta problemática.

De acuerdo con la información dada a conocer, este recurso será utilizado principalmente para reforzar las labores de campo, adquisición de equipo especializado y mejora en los procesos de investigación. Con ello, las autoridades buscan hacer más eficientes los operativos y aumentar las probabilidades de encontrar a personas reportadas como desaparecidas.

El tema de desapariciones se ha convertido en una de las principales preocupaciones en el Estado de México, debido al número de casos registrados en los últimos años. Por esta razón, el gobierno estatal señaló que es necesario destinar mayores recursos y coordinar esfuerzos entre distintas dependencias para atender esta situación.

Las autoridades indicaron que parte del presupuesto será destinado a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, organismo encargado de coordinar las acciones para localizar a personas desaparecidas. Además, se contempla fortalecer la colaboración con colectivos de familiares, quienes han tenido un papel importante en la exigencia de justicia y en la realización de búsquedas.

También se informó que se implementarán nuevas estrategias que incluyen el uso de tecnología y bases de datos para mejorar la identificación de personas. Estas herramientas permitirán cruzar información de manera más rápida y precisa, lo que podría agilizar los procesos de localización.

Familiares de personas desaparecidas han señalado en diversas ocasiones la necesidad de contar con más recursos y apoyo por parte de las autoridades. En este sentido, el anuncio fue visto como un avance, aunque también destacaron que aún falta mucho por hacer para resolver los casos pendientes.

Asimismo, se destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno será clave para enfrentar esta problemática. Las autoridades reconocieron que la búsqueda de personas requiere de un trabajo conjunto entre instituciones de seguridad, fiscalías y organismos especializados.

El gobierno estatal reiteró su compromiso de atender esta situación y garantizar que se continúe trabajando en favor de las víctimas y sus familias. También hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con información que pueda ayudar en la localización de personas desaparecidas.

Finalmente, se subrayó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para mejorar la seguridad y el acceso a la justicia en el Estado de México. Sin embargo, especialistas consideran que además de recursos económicos, es fundamental fortalecer las capacidades institucionales y asegurar que las investigaciones se realicen de manera adecuada.

La asignación de estos 15 millones de pesos representa un paso importante, pero también evidencia la magnitud del problema, que continúa siendo uno de los mayores retos en materia de derechos humanos en la entidad.