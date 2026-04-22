Salud: Semana Nacional de Vacunación 2026, del 25 de abril al 2 de mayo

Semana Nacional de Vacunación 2026 La Secretaría de Salud anunció que se realizará la Semana Nacional de Vacunación 2026, del 25 de abril al 2 de mayo, con el objetivo de aplicar un millón 700 mil dosis de diversos biológicos

La Secretaría de Salud informó que del 25 de abril al 2 de mayo próximos, se realizará la Semana Nacional de Vacunación 2026, bajo el lema “Vacunar es amar”, cuyo objetivo es llegar a un millón 700 mil dosis de biológicos aplicados.

Lo anterior, como parte de las acciones prioritarias para la prevención, control y eliminación de enfermedades, en el marco de la 24ª Semana de la Vacunación en las Américas (SVA) y Semana Mundial de Inmunización 2026.

La dependencia encabezada por el secretario David Keshenobich, enfatizó que el objetivo fundamental es fortalecer el Programa de Vacunación Universal mediante la recuperación de esquemas incompletos y el incremento de coberturas, en la población en general y que reciban los biológicos que les hagan falta, con base en su edad, ya sean, niñas, niños, adolescentes, personas adultas, personas gestantes, adultos mayores y grupos en situación de riesgo.

La Secretaría de Salud hizo un llamado a la población a acudir a su unidad de salud más cercana y completar sus esquemas de vacunación, recordando que las vacunas son seguras, gratuitas y una de las herramientas más eficaces para cuidar la salud individual y colectiva.

Acude a vacunarte, es gratis

Los biológicos vacunas son gratuitos, y durante los días mencionados se aplicarán todas las vacunas incluidas en el esquema nacional, como: BCG y Hepatitis B para recién nacidos, Hexavalente acelular, neumocócica conjugada, rotavirus, para menores de un año, Triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), Hexavalente acelular, neumocócica conjugada y hepatitis A en la primera infancia.

También se podrán aplicar vacunas: DPT (difteria, tos ferina y tétanos) como refuerzo en población infantil, VPH (Virus del Papiloma Humano) en niñas y niños de 5to año de primaria y de 11 años no escolarizados, adolescentes y personas de 11 a 49 años que viven con VIH y mujeres de 9 a 19 años en protocolo de atención por violación sexual, Td y Tdpa (tétanos, difteria y tos ferina) en adolescentes, personas adultas, mujeres embarazadas y personal de salud, Influenza estacional y COVID-19 niñas y niños menores de 5 años, población en riesgo, personal de salud y personas adultas mayores, Neumococo para personas mayores de 60 años.

La aplicación se realizará en unidades de salud, puestos semifijos en espacios de alta afluencia y mediante brigadas móviles que acercarán los servicios a comunidades rurales, zonas de difícil acceso y áreas con rezago en vacunación.

Asimismo, se implementarán estrategias comunitarias como visitas casa por casa, revisión de Cartillas Nacionales de Salud y campañas de sensibilización, con el propósito de fomentar la vacunación oportuna y proteger a la población contra enfermedades prevenibles.