Nombran a Ulises Lara titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes

Ulises Lara, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/ Ulises Lara, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México/ (Cuartoscuro/Gobierno de la Ciudad de México)

Ulises Lara López fue nombrado titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR).

La designación la realizó la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos.

“Agradezco la confianza vertida en mi persona, tengan la certeza de que como siempre, estaremos trabajando por la justicia”, escribió Lara López en sus redes sociales.

Lara López se desempeñó como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cuando Godoy Ramos no fue ratificada en el cargo, en enero del 2024.

Previamente, fue el vocero de la FGJCDMX y emitía a los medios de comunicación y la ciudadanía los anuncios de las detenciones relevantes en la metrópoli.

Cuando finalizó su encargo en la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López fue nombrado delegado federal de la FGR en Morelos.