Sheinbaum responde a la crítica de Milei acerca de los gobiernos progresistas

Claudia Sheinbaum- EFE

Durante la primera conferencia matutina “La Mañanera” del 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló varios indicadores que muestran resultados positivos con respecto a la economía de México.

“Para iniciar el año, les voy a dar cinco buenas noticias económicas: Somos el segundo país con menos desempleo en el Mundo, aunque algunos dicen que no es cierto, que revisen todos los datos”, señalo la mandataría.

De igual manera comentó que en el 2025 el peso registró su mejor ganancia frente al dólar desde 1991, que por su parte La Bolsa Mexicana de Valores tuvo su mejor año desde el 2009 y que el salario mínimo aumentó 13 por ciento.

A partir de las cifras expuestas del más reciente balance económico, se puede ver que el peso tuvo una apreciación del 13.8 por ciento frente al dólar, lo que lo ubica como la sexta moneda más fortalecida a nivel mundial y la segunda en América Latina.

Cuando fue momento de hablar de Argentina, Sheinbaum apuntó la “reducción del 40.8 por ciento” de su moneda frente al dólar. Y añadió que:

“Dicen que los gobiernos progresistas devalúan la moneda, este caso es todo lo contrario”.

Esto haciendo referencia a lo que el presidente de Argentina, Javier Milei había dicho con anterioridad.

Sheinbaum también resaltó que el desempeño económico debe de ser observado a un lado de las políticas sociales y laborales que los gobiernos progresistas impulsan.

“La derecha habla de la libertad del mercado con salarios que no permiten comprar ni lo más básico, eso no es libertad”.

Por último dejó en claro que el Estado tiene continuamente un papel activo en cuanto al desarrollo económico y en la defensa del bienestar social.



