Decomisan 1 tonelada de cocaína y detienen a 6 extranjeros en costas de Chiapas

Decomiso Drogas aseguradas en costas de Chiapas. (SSPC)

Autoridades interceptaron y aseguraron una embarcación menor, se detuvo a seis personas de nacionalidad extranjera, que transportaban 18 bultos con presunta droga, aproximadamente a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas.

Tras realizar el seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima, se detectó una embarcación con tres motores fuera de borda que realizaba movimientos no propios de la navegación civil, por lo cual, de inmediato se ordenó el despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptación en altamar.

Durante la inspección al interior de la embarcación se localizaron 18 bultos con un peso estimado de 904 kilos de cocaína, además se detuvo a los seis tripulantes de nacionalidad extranjera.

Las autoridades detallaron que este decomiso representa una afectación de alrededor de 349 millones de pesos y evita que miles de dosis de esa droga lleguen a las calles.