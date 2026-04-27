Encuentran sin vida al último minero atrapado en Sinaloa tras más de un mes de búsqueda

Encuentran sin vida a Leandro Isidro Beltrán Reséndiz Con este hallazgo concluyen las tareas de búsqueda que movilizaron a cientos de rescatistas.

El último trabajador atrapado en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, fue encontrado sin vida la madrugada de este día, tras 33 días de trabajos ininterrumpidos luego del accidente ocurrido el pasado 25 de marzo. Con ello, se cierra la búsqueda de los cuatro mineros afectados por el siniestro.

Se trata de Leandro Isidro Beltrán Reséndiz, de 54 años y originario de Zimapán, Hidalgo, cuyo cuerpo fue localizado alrededor de las 2:15 de la madrugada, hora del Pacífico. El hallazgo ocurrió después de más de 783 horas de labores continuas en el yacimiento.

En el sitio, los equipos de rescate se mantienen a la espera de peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quienes serán los encargados de llevar a cabo los procedimientos legales y técnicos para el traslado del cuerpo a la superficie.

Las tareas de búsqueda fueron encabezadas por un Comando Unificado y contaron con la participación de 389 elementos de distintas dependencias federales y estatales. Entre ellas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad y autoridades del gobierno de Sinaloa, además de personal de la propia mina.

Durante más de un mes, los trabajos se realizaron sin pausa, en un esfuerzo coordinado para ubicar a los trabajadores atrapados tras el colapso. Con este último hallazgo, concluye la fase de localización.

Autoridades federales y estatales informaron que se mantiene el acompañamiento a la familia del minero, como parte del apoyo brindado desde el inicio de la emergencia. Esta atención es supervisada directamente por la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.