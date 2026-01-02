Nacional

De acuerdo con información oficial de Caminos Puentes Fededarles (Capufe) y la Guarda Nacional, estas son las vías que presentan bloqueos y afectaciones

Viernes de 2 enero: ¿Cuáles son las carretaras y autopistas cerradas o con afectaciones?

Por Santiago Altuzarra
Viernes de 2 enero: ¿Cuáles son las carretaras y autopistas cerradas o con afectaciones? FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

A raíz de las festividades de Año Nuevo, miles de conductores mexicanos viajan por carretera para visitar a amigos y familiares. Con este panorama en mente, es importante mantenerse bien informado sobre el estado de las principales vías de comunicación a nivel nacional.

Según los comunicados más recientes, las siguientes carreteras y autopistas presentan cierres o bloqueos:

  • Carretera Monterrey - Reynosa
  • Carretera Ciudad Victoria - Matamoros
  • Carretera Coatzacoalcos - Salina Cruz

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, cumplir las normas viales y mantenerse atentos a la información a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales.

Tendencias