Viernes de 2 enero: ¿Cuáles son las carretaras y autopistas cerradas o con afectaciones? FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM (Rogelio Morales Ponce)

A raíz de las festividades de Año Nuevo, miles de conductores mexicanos viajan por carretera para visitar a amigos y familiares. Con este panorama en mente, es importante mantenerse bien informado sobre el estado de las principales vías de comunicación a nivel nacional.

Según los comunicados más recientes, las siguientes carreteras y autopistas presentan cierres o bloqueos:

Carretera Monterrey - Reynosa

Carretera Ciudad Victoria - Matamoros

Carretera Coatzacoalcos - Salina Cruz

#TomePrecauciones en #NL se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 054+500 de la carretera Monterrey - Reynosa. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/5pg5szblUW — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 2, 2026

#TomePrecauciones en #Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación tras #VehículoIncendiado cerca del km 097+300 de la carretera Cd. Victoria - Matamoros. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/AaauJxd7LA — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 2, 2026

#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 291+100 de la carretera Coatzacoalcos - Salina Cruz. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/1XkcCgqll3 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 2, 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones, cumplir las normas viales y mantenerse atentos a la información a través de las actualizaciones en tiempo real de las cuentas @GN_Carreteras y @CAPUFE en redes sociales.