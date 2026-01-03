SEP prepara reforma administrativa y digital en bachillerato para 2026

SEP prepara reforma administrativa La SEP anunció que en 2026 se profundizará una reforma administrativa y digital en la Educación Media Superior para mejorar la atención a estudiantes

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alista para 2026 una reforma administrativa y digital de fondo en el nivel medio superior, con la intención de que los estudiantes tengan mejores condiciones para aprender, permanecer en la escuela y concluir sus estudios; así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, quien adelantó que estos cambios implican actualizar el marco jurídico del bachillerato en todo el país.

Delgado Carrillo recordó que durante 2025 ya se dieron pasos importantes, como la digitalización de los certificados de bachillerato, a la par, explicó que se revisará el Convenio Marco de Coordinación con los estados para la prestación de este nivel educativo, un documento que no se actualiza desde 2009 y que ahora se busca ajustar para dejar claras las responsabilidades entre la Federación y las entidades.

Como parte de esta transformación, la SEP trabaja en la actualización de todas las reglas de registro escolar del bachillerato, con la meta de crear un sistema informático nacional que concentre la matrícula, los procesos de ingreso y egreso, así como la expedición de un certificado único de Educación Media Superior.

También está en marcha la revisión de los lineamientos de registro escolar y portabilidad de estudios, para que los alumnos puedan cambiar de institución sin trabas y continuar su formación de manera efectiva.

En el terreno administrativo, el secretario señaló que se busca eliminar la repetición innecesaria de trámites y documentos entre autoridades federales y locales, facilitar la verificación interna de certificados, quitar la legalización de documentos estatales y evitar que la reinscripción se condicione por materias reprobadas.

Sobre este último punto, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que las materias no acreditadas han sido uno de los principales factores que empujan a las y los estudiantes a abandonar el bachillerato, debido a reglas rígidas que impedían seguir estudiando al reprobar cierto número de asignaturas.

“La escuela terminaba siendo el principal motivo de salida. Queremos cambiar eso y establecer un criterio nacional”, afirmó.

Rodríguez Mora añadió que también se trabaja en ampliar los periodos de inscripción y los plazos para entregar documentos, como los certificados de secundaria, ya que estos tiempos solían convertirse en un obstáculo para la continuidad escolar.

Subrayó que es clave la coordinación entre la SEP y las autoridades educativas estatales para construir una plataforma nacional de gestión y registro que permita dar seguimiento puntual a lo que ocurre en este nivel.

Finalmente, destacó que la revisión integral del marco jurídico busca hacerlo más moderno, ágil y acorde al uso de nuevas tecnologías, con el respaldo de autoridades educativas federales y locales, para transformar la administración del bachillerato y poner al centro a las y los estudiantes.