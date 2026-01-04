Justifica PAN captura de Maduro: “consecuencia de un régimen que canceló la democracia”

Nicolás Maduro durante su breve estancia en instalaciones de la DEA en Estados Unidos

La dirigencia nacional del tricolor atribuyó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos a un régimen autoritario que canceló la democracia reprimió a la ciudadanía y vulneró de manera sistemática los derechos humanos en ese país sudamericano.

“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, sostuvo el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero

El líder panista se pronunció ante la grave situación que atraviesa Venezuela y señaló que la crisis política, social y humanitaria que vive ese país es consecuencia directa de un régimen que llevó a ese país a uno de los peores momentos de su historia.

El gobierno de Nicolás Maduro –acusó--ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis de su historia, con millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y cientos de presos políticos encarcelados por pensar distinto.

En este contexto, el PANB a través de su dirigente se pronunció por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, sin fraude, sin persecución y sin injerencias del aparato estatal.

Asimismo, exigió la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, al considerar inaceptable que en pleno siglo XXI se encarcele a personas por razones ideológicas o de participación política.

El PAN expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y recalcó que la democracia no se negocia, la libertad no se reprime y los derechos humanos no pueden quedar sometidos a una dictadura.

Jorge Romero subrayó que el PAN mantendrá una postura firme en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela y en cualquier país donde estos valores sean vulnerados.