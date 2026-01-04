Justifica PAN captura de Maduro: “consecuencia de un régimen que canceló la democracia”

La dirigencia nacional del tricolor atribuyó la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos a un régimen autoritario que canceló la democracia reprimió a la ciudadanía y vulneró de manera sistemática los derechos humanos en ese país sudamericano.
“Lo que hoy ocurre en Venezuela no es un accidente ni una coyuntura aislada: es el resultado de un régimen que abandonó la democracia, desconoció la voluntad popular y utiliza la represión como mecanismo de control político”, sostuvo el presidente nacional del blanquiazul, Jorge Romero
El líder panista se pronunció ante la grave situación que atraviesa Venezuela y señaló que la crisis política, social y humanitaria que vive ese país es consecuencia directa de un régimen que llevó a ese país a uno de los peores momentos de su historia.
El gobierno de Nicolás Maduro –acusó--ha llevado a Venezuela a una de las peores crisis de su historia, con millones de personas forzadas al exilio, altos niveles de pobreza y cientos de presos políticos encarcelados por pensar distinto.
En este contexto, el PANB a través de su dirigente se pronunció por una transición pacífica a la democracia, en la que se garantice al pueblo venezolano la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, sin fraude, sin persecución y sin injerencias del aparato estatal.
Asimismo, exigió la liberación inmediata de todas y todos los presos políticos, al considerar inaceptable que en pleno siglo XXI se encarcele a personas por razones ideológicas o de participación política.
El PAN expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y recalcó que la democracia no se negocia, la libertad no se reprime y los derechos humanos no pueden quedar sometidos a una dictadura.
Jorge Romero subrayó que el PAN mantendrá una postura firme en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos en Venezuela y en cualquier país donde estos valores sean vulnerados.