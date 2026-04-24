Sheinbaum supervisa avance del 30% del Tren AIFA-Pachuca

Sheinbaum de gira en Hidalgo (Blanca Gutiérrez)

Como parte del proyecto de rescate y fortalecimiento de proyectos ferroviarios públicos impulsados por los gobiernos de la 4T, este fin de semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una gira de trabajo al estado de Hidalgo, con el objetivo de supervisar la construcción del Tren AIFA-Pachuca en el municipio de Villa de Tezontepec.

La mandataria anunció que la obra presentó un avance del 30 por ciento en el que participan diariamente alrededor de 10 mil trabajadores. Señaló que el proyecto forma parte de un plan ferroviario más amplio, con la meta de construir mil 500 kilómetros durante su sexenio.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, detalló que esta ruta cubrirá una demanda estimada para 107 mil personas en sus seis estaciones.

Informó que actualmente se encuentran en procesos de fabricación los 15 trenes eléctricos que serán incorporados; el primero estará listo en septiembre de este año. Cada uno tendrá una velocidad máxima de 130 kilómetros por horas, y contará con 281 asientos fijos y una capacidad total de hasta 893 pasajeros.

Destacó que dos se fabrican en China, en tanto que el resto se ensamblará en México, con el objetivo de cumplir con el requisito de que al menos 65% de sus componentes sean de integración nacional, con el objetivo de fortalecer así la industria ferroviaria del país.

La mandataria nacional también participará en la inauguración del Centro Deportivo Hidalguense de Alto Rendimiento (CDHAR) en Pachuca, además en los municipios Tenango de doria y Acaxochitlán informará sobre los avances de obras de reconstrucción por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).