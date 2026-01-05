Chinos amasan riqueza en México con explotación laboral de jóvenes, revela IMPI tras reporte con ONUDC

CDMX — En México, empresarios de origen asiático, principalmente de China, explotan laboralmente a jóvenes mexicanos y centroamericanos, de entre 14 y 25 años, en establecimientos comerciales insalubres y riesgosos, con jornadas extenuantes (más de 12 horas) y quienes son retenidos bajo engaños y el aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, revela el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), tras un reporte realizado de manera conjunta con la Oficina Contra la Droga y el Delito de la Organización de Naciones Unidas (UNODC).

El diagnóstico ‘Disrupción de las redes de la trata, estrategia contra el lavado de activos’, al que tuvo acceso Crónica, advierte que, en la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc, se concentra esta explotación laboral en establecimientos en los que se comercializan productos como ropa, electrónicos, perfumes, juguetes, maquillaje, bisutería, termos y papelería, entre otros que, además, violan los derechos de propiedad intelectual.

“Las personas victimarias vigilan constantemente a las víctimas a través de cámaras y les imponen multas o castigos cuando cierran los locales durante la jornada corrida, que puede ser de 12 horas o más. Además, en algunos casos (los empresarios o empleadores) no cuentan con una constancia de situación fiscal y no emiten facturas de las ventas de los productos o del alquiler del establecimiento, y, en otros, se encuentran registrados ante las autoridades fiscales.

“Estos productos en ocasiones son distribuidos a tiendas de otras entidades federativas, que tienen el mismo giro y son operadas, en su mayoría, por personas de origen asiático, aunque en algunos casos se asocian con personas nacionales. Las ventas se realizan generalmente en efectivo y, cuando usan varias terminales de punto de venta, se establece un monto mínimo de pago”, advierte el documento.

Este informe fue creado con planeación y recolección de información bajo una metodología mixta de investigación en el marco del desarrollo de mesas de trabajo para la identificación colaborativa de tipologías, dinámicas y patrones de los delitos de trata de personas y lavado de dinero que violan los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con en la experiencia operativa de 23 funcionarios (12 mujeres y 11 hombres), quienes presentaron los hallazgos del instrumento y, a partir de ellos, se construyeron, mediante actividades colaborativas, las tipologías, patrones y dinámicas de los delitos referidos.

Los funcionarios asentaron que las mercancías que se comercializan en estos establecimientos, “en ocasiones”, son distribuidos a tiendas de otras entidades federativas, que tienen el mismo giro y son operadas, en su mayoría, por personas de origen asiático, aunque en algunos casos se asocian con personas nacionales.

“Las ventas se realizan generalmente en efectivo y, cuando usan varias terminales de punto de venta, se establece un monto mínimo de pago”.

Felipe Ángeles, vía de entrada de mercancías; operan con tres dinámicas

También se identificó que algunos de estos productos son ingresados al país por distintas aduanas, particularmente las del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Manzanillo, en Colima.

En el diagnóstico de la UNODC y México se revela que la identificación de tres dinámicas para los delitos de trata y lavado de activos cometidas por esos explotadores.

En la dinámica de acto se ubica la captación de la víctima y su traslado al cetro de explotación, aunque no se pudo establecer bajo qué forma ni tampoco.

En la dinámica medio, el reporte señala que se usa el engaño y el abuso de una condición de vulnerabilidad.

En la dinámica de fin se estableció el uso de niñas, niños y adolescentes (NNA) en actividades ilícitas.

Y víctimas de la explotación laboral son mujeres, principalmente, de 14 a 25 años. Son de nacionalidad mexicana y extranjeras (centroamericanas y asiáticas), con un nivel de marginación alto.

En esta situación de vulnerabilidad, se reitera, están las niñas, niños y adolescentes (NNA) y jóvenes de 20 a 30 años de edad de origen mexicano y otras personas en situación de movilidad, como la migración.

Replican en México lo que les hacen en China

Los explotadores asiáticos son personas de ambos sexos, de 20 a 30 años. Empresarios chinos que han salido de su país, que ha sido históricamente sancionado por violación de los derechos humanos de sus ciudadanos. Sin embargo, aquí ellos replican con los mexicanos el maltrato laboral, como una de esas arbitrariedades y abuso de poder económico.

Se identifica que estos tratantes son de nacionalidad extranjera (china y otras asiáticas) y nacional (mexicana). Además, se asienta una relación familiar y/o de confianza con la víctima, la persona empleadora, incluso se alerta que someten a esos jóvenes al yugo de asociaciones o grupos criminales.

Los chinos, que también se asocian con mexicanos para la introducción de mercancías ‘pirata’, afectan no sólo a personas, sino que también al sector comercial, fiscal, bancario, de salud, inmobiliario, transporte, a la propiedad intelectual e instrumentos inversión en el sector comercial (fondeo de negocios en general) e imponen como forma de la obtención de sus recursos el flujo de dinero en efectivo, así como instrumentos de inversión (negocios al menudeo de productos que violan los derechos de propiedad intelectual. Marcas, derechos de autor, reserva de derechos, diseños industriales: ropa, productos electrónicos, perfumes, juguetes, maquillaje, bisutería, termos, papelería. Compras que se hacen con tarjetas bancarias, terminal Punto de Venta (TPV/POS por sus siglas en inglés, point of sale) ypagos/compras en efectivo.

En el documento la ‘Disrupción de las redes de la trata, estrategia contra el lavado de activos’, se ubica la región Centro de la Ciudad de México, principalmente la alcaldía Cuauhtémoc, con preponderancia de los establecimientos comerciales operados con este esquema.

Estas actividades irregulares también se detectan en zonas urbanas del Estado de México, en Monterrey (Nuevo León), Puebla (Puebla), San Andrés Cholula (Puebla), Tulancingo (Hidalgo) y Hermosillo, Sonora, además de Guanajuato.

“En las regiones de San Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco, y las regiones de San Francisco del Rincón, León y Celaya, en Guanajuato, prevalece la delincuencia organizada, donde grupos criminales producen gorras y tenis que violan los derechos de propiedad intelectual en fábricas legales e ilegales, para su distribución a establecimientos comerciales de la zona. En algunos casos, esta red criminal obliga a las personas que trabajan en los comercios a vender estos productos a un precio específico, bajo amenazas y sin recibir ninguna remuneración. Las víctimas son hombres entre 18 y 30 años, originarios de la misma localidad, ubicada en una zona de alta marginación y de bajos recursos. En otros casos las fábricas pertenecen a empresas familiares, donde se obliga a producir estos productos y en ocasiones incluyen a mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) en su fabricación y venta Estos establecimientos reciben pagos en efectivo y mediante Terminales de Punto de Venta (TPV)”, advierte el documento.

CHINOS EXPLOTAN A JÓVENES Un diagnóstico de la Oficina Contra la Droga y el Delito señala que los chinos victimarios vigilan permanentemente a sus empleados. (Eloísa Domínguez)

VÍCTIMAS EXTRANJERAS Menores de edad con algún vinculo familiar o de confianza con explotadores chinos también son víctimas de trata. (Eloísa Domínguez)