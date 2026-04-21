Sheinbaum habló con primera ministra japonesa; llama a mayor relación comercial

La presidenta Claudia Sheinbaum informó por sus redes sociales que tuvo un conversión con la primera ministra de Japón.

El diálogo, de acuerdo con la mandataria, versó sobre la relación económica que nuestro país mantiene con el gigante asiático.

El mensaje completo:

“Ayer por la tarde sostuvimos una conversación muy productiva con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones entre ambos países en el terreno de la inversión, el comercio y la cooperación. Agradecí el apoyo de su Agencia de Cooperación en materia ambiental para saneamiento de ríos y contaminación atmosférica y propuse seguir ampliando este marco para otros temas.

Más de 1,600 empresas japonesas se encuentran establecidas en México han creado alrededor de 350 mil empleos directos. Acordamos seguir trabajando en la relación estratégica de ambos países".