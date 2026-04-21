Balacera en Teotihuacán: revelan las palabras y amenazas que el tirador dijo a los rehenes

Balacera en Teotihuacán Uno de los rehenes alcanzó a captar las palabras y las amenazas que el tirador les profirió mientras los amenazaba con el arma de fuego.

Se siguen revelando detalles de lo ocurrido durante un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre disparó con arma de fuego a múltiples turistas en la Pirámide de la Luna. Ahora, un video grabado por uno de los rehenes recopila las palabras del tirador y sus amenazas constantes por “sacrificarlos”.

“Ustedes que han venido desde Europa, no vais a regresar”: así amenazó el tirador en Teotihuacán a los rehenes

Horas después del tiroteo, se reveló un video de una de las personas que estuvo atrapada por el tirador en la Pirámide de la Luna. Primero, se alcanza a ver cómo estaban tirados en el piso para tratar de protegerse y luego la cámara se tapa por completo hasta el momento que el agresor huye y los rehenes comienzan a bajar de la zona arqueológica.

En el video, se alcanza a escuchar que está dándole instrucciones a una mujer de amarrar un objeto que no se alcanza a apreciar, mientras la agrede verbalmente: “Levántate y corta eso. Tienes un puto minuto. Si no lo haces, te disparo. Corta ese puto plástico, tienes un puto minuto. Muévete cabrona.

Posteriormente, lanza una amenaza generalizada al grupo de turistas que fueron retenidos como rehenes: “Y ustedes y mierda, que habéis venido desde la puta Europa, no vais a regresar. Si os movéis, os sacrifico. Esto se construyó para sacrificar, cabrones. No para que vengáis a hacer la puta fotito de mierda. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Han muerto dos putos Coreanos allá, los he sacrificado como perros”

Finalmente, le dice a alguien que se vaya para avisar que es una situación de rehenes. La imagen regresa al video luego de que el tirador se va del lugar y los rehenes comienzan a descender de la Pirámide de la Luna.