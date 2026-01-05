Amenazan de muerte a Sandra Cuevas durante un en vivo y su reacción provoca debate en redes

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, se volvió tendencia luego de que recibiera un mensaje con tintes de amenaza de muerte mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok. El comentario apareció en el chat del directo, en medio de una interacción habitual con sus seguidores.

La respuesta que encendió la polémica

Lejos de ignorar el mensaje, Cuevas respondió de manera directa y confrontativa al usuario, asegurando que lo bloquearía y lanzando una frase que rápidamente se viralizó. En el video se le escucha decir: “Es más fácil que termines tú en bolsas que yo”, en alusión al usuario que hizo el comentario. Su reacción fue interpretada por algunos como una muestra de firmeza, mientras que otros la consideraron excesiva por el contexto de violencia que vive el país.

Reacciones divididas en redes sociales

El video fue replicado en distintas plataformas y generó un intenso debate. Parte de los internautas defendieron a Cuevas, argumentando que no debía tolerar amenazas; sin embargo, otros usuarios y comentaristas criticaron el tono de su respuesta, al señalar que normaliza un lenguaje violento y poco prudente para una figura pública.

Un nuevo episodio de controversia

Este hecho se suma a otros momentos polémicos protagonizados por Sandra Cuevas, cuyo estilo directo y confrontacional suele generar atención mediática y reacciones polarizadas. Hasta el momento, la exfuncionaria no ha informado si presentará una denuncia formal por la amenaza recibida, aunque el episodio reavivó la discusión sobre el acoso digital y la seguridad de figuras públicas en redes sociales.