Aumenta el monto de las Pensiones para el Bienestar: ¿De cuánto será el pago en 2026?

Aumentan las Pensiones para el Bienestar en 2026: Te compartimos el monto y el calendario oficial de pagos del bimestre enero–febrero de 2026. (Cuartoscuro)

Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, anunció de manera oficial un aumento en las Pensiones para el Bienestar para 2026.

Con una inversión de 99.3 mil millones de pesos, un total de 18.2 millones de derechohabientes recibirán un incremento en el pago de sus pensiones durante este año.

Conoce de cuánto es el aumento y quiénes lo recibirán.

¿De cuánto es el aumento del pago en las Pensiones para el Bienestar en 2026?

Montiel Reyes compartió en sus redes sociales el aumento oficial de cuatro programas que integran las Pensiones para el Bienestar.

El pago, que ya incluye el incremento, será depositado a los beneficiarios en su Tarjeta del Bienestar durante el bimestre enero–febrero.

A continuación, te compartimos cómo quedaron los montos de las pensiones para el Bienestar en los siguientes programas, incluyendo el aumento anual informado por instancias oficiales:

Pensión Adulto Mayor: $6,400

$6,400 Pensión Mujeres Bienestar: $3,100

$3,100 Pensión Discapacidad: $3,300

$3,300 Apoyo para Madres Trabajadoras: $1,650





Calendario de pagos del primer bimestre enero–febrero

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el calendario oficial de pagos para iniciar el 2026 durante la conferencia presidencial.

La dispersión de los pagos del bimestre enero–febrero se llevará a cabo de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de los beneficiarios.

El calendario se distribuirá de forma diaria conforme a este criterio y concluirá el 28 de enero.

A continuación el calendario de pagos de los programas del Bienestar para el mes de enero:

A: Lunes 5 de enero

B: Martes 6 de enero

C: Miércoles 7 de enero

D: Jueves 8 de enero

E: Viernes 9 de enero

F: Sábado 10 de enero

G: Domingo 11 de enero

H: Lunes 12 de enero

I: Martes 13 de enero

J: Miércoles 14 de enero

K: Jueves 15 de enero

L: Viernes 16 de enero

M: Sábado 17 de enero

N: Domingo 18 de enero

Ñ: Lunes 19 de enero

O: Martes 20 de enero

P: Miércoles 21 de enero

Q: Jueves 22 de enero

R: Viernes 23 de enero

S: Sábado 24 de enero

T: Domingo 25 de enero

U: Lunes 26 de enero

V: Martes 27 de enero

W, X, Y y Z: Miércoles 28 de enero





Proponen hasta 8 años de prisión para familiares que usen sin permiso la pensión de adultos mayores

Iniciativa busca tipificar hasta con 8 años de prisión a familiares que gasten sin consentimiento la pensión de adultos mayores

De acuerdo con El Heraldo de México, familiares que roben o gasten sin consentimiento la pensión de los beneficiarios —ya sea de padres o abuelos— podrían enfrentar hasta ocho años de prisión, como parte de una iniciativa impulsada por el Partido Verde.

La iniciativa aún debe ser analizada y discutida en el Congreso; sin embargo, avanza de manera favorable debido al alcance social y legal que podría tener.

La propuesta, presentada por Azucena Huerta Romero, busca modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de protegerlas de abusos cometidos por familiares o personas cercanas que hagan mal uso del apoyo federal.

De ser aprobada, la propuesta tipificaría el abuso económico como delito cuando se cometa contra personas adultas mayores beneficiarias de programas sociales.

El planteamiento establece que el delito se persiga de oficio, lo que significa que no será necesario que la víctima presente una denuncia formal para que las autoridades inicien una investigación.

Las sanciones para quienes utilicen la Pensión del Bienestar sin el consentimiento del beneficiario serían las siguientes:

De 4 a 8 años de prisión

Multas económicas

Reparación del daño, que implicaría devolver los recursos utilizados de manera indebida

Las penas aplicarían cuando se compruebe que el dinero fue retirado, gastado o administrado sin autorización de la persona adulta mayor y sin su consentimiento, explícito o implícito.