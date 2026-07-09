Denunciarán a Sony por presuntas prácticas monopólicas en venta de videojuegos

Videojuegos de Play Station en el ojo del Huracán

Legisladores de Movimiento Ciudadano alistan una denuncia ante la Comisión Nacional Antimonopolio para que investigue a Sony Interactive Entertainment por presuntas prácticas monopólicas en la venta de videojuegos para PlayStation.

“Sony acaba de anunciar que en enero del 2028 eliminará el formato físico de sus videojuegos y dejará como único canal de venta su propia tienda digital. Si desaparecen los discos, quien tenga un PlayStation ya no podrá decidir dónde comprar sus juegos, tendrá que hacerlo únicamente en la tienda de Sony”, explicó la diputada, Federal Iraís Reyes

Advirtió que Sony está utilizando su posición para quedarse como el único vendedor y perjudicar tanto a los consumidores como a otros negocios, por lo cual la autoridad antimonopolio debe actuar en consecuencia.

La denuncia, que será presentada por los legisladores de Movimiento Ciudadano en su calidad de ciudadanos y usuarios de videojuegos, señala que al eliminar el formato físico y obligar a los consumidores a adquirir los juegos en un solo canal, también desaparecerá la competencia en precios.

“Tiendas como Liverpool, Sanborns o GamePlanet dejarían de competir por la venta de videojuegos nuevos y también desaparecería el mercado de reventa e intercambio, que es enorme”, detalló el senador, Luis Donaldo Colosio.

Expresó su preocupación porque todos los gamers y consumidores dejarían de ser propietarios de los videojuegos.

“Con el formato digital ya no compras un juego como antes; compras una licencia, eso significa que el acceso al contenido depende de las condiciones que imponga la empresa”, añadió.

Como antecedente, la denuncia recuerda que Sony retiró contenido digital adquirido por usuarios europeos en el 2022 y anunció que eliminará más de 500 películas de su catálogo digital a partir de septiembre próximo sin ofrecer reembolso a quienes las hayan adquirido.

Se explica también el potencial abuso de poder de mercado que tendría Sony pues controlaría simultáneamente la consola, la tienda digital, la distribución de videojuegos y los precios.

“Tendríamos a Sony siendo juez y parte de su propio ecosistema, y sabemos lo que puede ocurrir cuando una sola empresa controla todo”, expresó Iraís.

“Por si fuera poco, al obligar a que todo sea digital se está partiendo de que todas las personas tienen acceso a internet con buena velocidad, cuando sabemos que esto es desigual en México”, señaló Colosio.

Los legisladores adelantaron que buscarán el apoyo de quienes integran la comunidad gamer para que se sumen a la denuncia.

La Diputada Federal y el Senador comentaron que la denuncia identifica dos afectaciones. Por un lado, un poder de mercado de tipo monopólico: al eliminar el disco físico desaparece el mercado secundario de reventa, préstamo y coleccionismo, y con él la competencia de precios sobre las ventas primarias, dejando a Sony como único fijador de precio en la distribución de videojuegos para PlayStation.

Por otro lado, identificaron otra posición de tipo monopólico frente a las empresas desarrolladoras, que al perder el canal físico quedan sujetas a la infraestructura, una alta comisión por el uso de la plataforma de ventas digitales de PlayStation y las condiciones que unilateralmente determine Sony para acceder a los jugadores de su plataforma.

De acuerdo con ellos, la conducta encuadraría como práctica monopólica relativa en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, por incrementar los costos y obstaculizar a otros agentes, negar el acceso a un insumo esencial y estrechar los márgenes de las desarrolladoras.