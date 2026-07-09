IMSS Ley 73: monto exacto de la pensión mínima garantizada en agosto 2026 Conoce cuánto recibirás de la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 del IMSS en agosto (Pexels)

En agosto todos los pensionados del IMSS recibirán su pago correspondiente al mes, por lo que si recibes la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73, aquí te compartimos cuánto deberás recibir.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene diferentes modalidades en las que se pueden pensionar los derechohabientes de esta institución; una de ellas es la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 y, si formas parte de esta modalidad, esto es lo que recibirás en agosto.

¿Qué es la Pensión Mínima Garantizada del IMSS?

La Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 es una modalidad de pensión que está dirigida a aquellas personas que se hayan jubilado por cesantía en edad avanzada o vejez y comenzaron a cotizar antes del régimen de pensiones de 1997, pero que por alguna razón el cálculo de su pensión sea bajo.

A estos jubilados, con la Pensión Mínima Garantizada del IMSS por Ley 73 se les otorga un monto mensual equivalente a un salario mínimo general de la Ciudad de México.

IMSS Ley 73: ¿Cuál es el monto de la pensión mínima garantizada en agosto 2026?

Cada año, la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 actualiza el monto de su pago mensual dependiendo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Por lo que, el pago de agosto de la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 es $10,636.54, correspondiente al salario mínimo general en México.

Calendario de pagos IMSS: ¿Cuándo depositan la pensión de agosto 2026?

Por otra parte, el IMSS también ha publicado el calendario de pagos para sus jubilados y pensionados, por lo que si recibes la Pensión Mínima Garantizada por Ley 73 en agosto tu pago te caerá hasta el lunes 3 de agosto.

Esto debido a que el IMSS únicamente deposita en el primer día hábil del mes, por lo que al caer 1 y 2 de agosto en fin de semana, el pago se retrasa hasta el lunes 3 de agosto.