Frena Morena intento de ministra Lenia Batres por gravar herencias; “no está en puerta”: Monreal

Lenia Batres, ministra de la Corte planteó hace unos días gravar herencias y legados en México. (Daniel Augusto)

Morena en la Cámara de Diputados, puso freno a la intención de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres de gravar las herencias pues rechazó esa posibilidad al advertir que no permitirá invasión de facultades” del Poder Legislativo.

“No tenemos en puerta ninguna intención de legislar en materia de gravar herencias. Incluso no tenemos iniciativas al respecto. Nadie ha presentado iniciativas respecto a gravar las herencias”, afirmó el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Reconoció que México requiere una reforma fiscal en los próximos años, pero consideró que gravar las herencias no debe formar parte de ella.

Monreal recordó que solo la Presidencia de la República, los diputados, los senadores y los congresos locales pueden presentar iniciativas de ley, por lo que descartó que el tema que empuja la ministra Batres forme parte de la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que arranca en septiembre.

La ministra Batres Guadarrama, aseguró que las herencias y los legados deberían pagar impuestos y recordó que en la actualidad, 24 países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) mantienen algún tipo de impuesto a las herencias o legados.

Recalcó que estos mecanismos contribuyen a reducir la concentración de la riqueza. “El único mecanismo de redistribución de la riqueza es el pago de impuestos”, afirmó

Monreal expresó su rechazo a este tipo de medidas impositivas en estos momentos tan difíciles para el país y reconoció que si bien el país requiere de una reforma fiscal no considera viable gravar las herencias.

Adelantó que utilizará su posición como coordinador parlamentario para frenar cualquier intento de impulsar esa propuesta.

“Mientras sea coordinador, intentaré que no pase, aunque la mayoría de mis compañeros son los que deciden si pasa o no una iniciativa”, advirtió

Por otro lado anunció que entre los asuntos que prevé discutir el Congreso en el próximo periodo ordinario que arranca en septiembre están reformas en materia de inteligencia artificial, propiedad industrial, derechos de autor, combate a la corrupción, protección animal, regulación de seguros de gastos médicos, prevención de la trata de personas, salud, reclutamiento de menores por parte del crimen organizado y el análisis del Paquete Económico 2027.