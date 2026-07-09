Nancy Nápoles ¿Qué pasó con Nancy Nápoles?: Situación legal de la alcaldesa de Tenancingo que presuntamente fingió su secuestro (Cuartoscuro)

El caso de Nancy Nápoles Pacheco, presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, dio un vuelco definitivo en los tribunales. Este 9 de julio, la alcaldesa procedente de Morena fue imputada formalmente por el delito de simulación de secuestro ante un juez de control local. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sostiene que el presunto plagio del que dijo ser víctima el pasado 31 de mayo fue, en realidad, un montaje planeado por ella misma para ocultar un faltante de 40 millones de pesos del Ayuntamiento de Tenancingo.

Audiencia sin publico y con prófugos bajo la mira

La audiencia comenzó a las 10:00 horas de este jueves en los Juzgados Penales de Tenancingo. Sin embargo, el desarrollo de la sesión se dio bajo un estricto hermetismo. La defensa jurídica de la alcaldesa solicitó formalmente al juez que la sesión fuera de manera privada y sin público.

El argumento legal para desalojar la sala fue que la carpeta de investigación contiene datos sensibles que, de ser públicos, podrían comprometer la captura de otras personas implicadas en el montaje que aún se encuentran prófugas de la justicia. Dado que la Fiscalía no presentó objeción alguna, el juez ordenó la salida de periodistas, reporteros, antes de que iniciara la exposición de los cargos.

El origen del montaje: Una red familiar

Los avances de la investigación ligan directamente al entorno más cercano de la funcionaria con la simulación del crimen. De acuerdo con la FGJEM, José Roberto “N”, esposo de la presidenta municipal, habría sido uno de los organizadores principales del falso rapto, operando el plan desde febrero de 2026.

La fachada comenzó a fracturarse públicamente el 2 de junio, cuando Nancy Nápoles realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook tras los primeros reportes de la prensa local sobre su desaparición. En ese video, la alcaldesa optó por la ambigüedad: no confirmó ni desmintió el secuestro, limitándose a decir que le había “tocado vivir una situación difícil”. En esa misma emisión, descalificó a los medios de comunicación acusándolos de ser páginas que se dedican a malinformar, mientras aprovechaba para agradecer el apoyo de su esposo, hoy señalado como coautor intelectual del fraude.

Protestas afuera del juzgado: “¡Fuera Nancy Nápoles!”

Mientras la audiencia se desarrollaba a puerta cerrada, el descontento del pueblo se hizo presente a las afueras de los juzgados de Tenancingo. Decenas de habitantes de la demarcación se congregaron en las inmediaciones del recinto portando pancartas con consignas claras: “Exigimos tu renuncia inmediata”, “¡Fuera Nancy Nápoles!” y “Tenancingo exige justicia y verdad”.

Por lo tanto, la situación jurídica de la alcaldesa sigue bajo debate en el tribunal, a la espera de saber si será vinculada a proceso o si se dictará prisión preventiva.