Mario Delgado destaca alcance de la Beca Rita Cetina que beneficia a 5.6 millones de estudiantes de secundaria

Beca Rita Cetina . En el Estado de México, junto con la gobernadora Delfina Gómez, entregó 2 mil 650 becas para hijas e hijos de policías y puso en marcha un nuevo gimnasio universitario.

El sistema de becas impulsado por el Gobierno de México continúa ampliándose con el respaldo de los programas estatales. Durante una gira por el Estado de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que las becas implementadas por el gobierno de Delfina Gómez Álvarez fortalecen la estrategia nacional de Becas para el Bienestar, cuyo objetivo es que ningún estudiante abandone la escuela por falta de recursos.

El funcionario informó que la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de Educación Básica, ya beneficia a 5.6 millones de alumnas y alumnos de secundaria en todo el país, mientras que la modalidad enfocada en uniformes y útiles escolares llegará a casi 10.5 millones de niñas y niños de todas las primarias públicas de México.

Mario Delgado señaló que la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo parte de un principio claro: que el lugar donde nace una persona no determine su futuro y que todas y todos tengan acceso a la educación.

“La cuna no debe ser destino en los gobiernos de la Transformación”, expresó al destacar que los apoyos económicos buscan enviar un mensaje directo a las y los estudiantes de que su futuro importa y forma parte del desarrollo del país.

Durante la visita al Estado de México, Delgado Carrillo y la gobernadora Delfina Gómez encabezaron la entrega de 2 mil 650 becas de 5 mil pesos para hijas e hijos de policías operativos de la entidad.

Ante cerca de 600 estudiantes y familias reunidas en el Patio Central del Palacio de Gobierno, el titular de la SEP afirmó que estos apoyos representan un reconocimiento al trabajo que diariamente realizan las y los policías para proteger a la población.

Además, recordó que el Gobierno de México continúa fortaleciendo el sistema de apoyos educativos mediante programas como la Beca Universal Rita Cetina, las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, dirigidos a estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció el trabajo coordinado con la Secretaría de Educación Pública para impulsar una educación con sentido humanista y destacó que la mejor herramienta para combatir las desigualdades sigue siendo la educación.

Resaltó que más de la mitad de las becas entregadas fueron destinadas a madres policías y a sus hijas e hijos, con el propósito de que puedan continuar sus estudios y cumplir sus metas académicas.

También agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar la oferta educativa mediante nuevos bachilleratos, la expansión de planteles y la creación de más universidades, con el objetivo de que ningún joven se quede sin estudiar.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, Miguel Ángel Hernández Espejel, destacó que este apoyo representa un reconocimiento al esfuerzo de las familias de los cuerpos policiacos y permitirá que las y los estudiantes continúen construyendo su proyecto de vida bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

En representación de las y los beneficiarios, Alexa Anai Pérez Carbajal, estudiante de bachillerato, agradeció la beca y expresó el orgullo que siente por ser hija de un policía, al considerar que este apoyo reconoce tanto el trabajo de su padre como su esfuerzo académico.

Como parte de la gira de trabajo, Mario Delgado y Delfina Gómez también inauguraron el nuevo gimnasio de la Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT), en el municipio de Ocoyoacac.

La obra requirió una inversión de 36.6 millones de pesos y beneficiará a más de mil 773 estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución.

Durante la entrega del inmueble, el secretario de Educación Pública afirmó que este espacio permitirá fortalecer la práctica deportiva, la convivencia y valores como la solidaridad, el trabajo colectivo y el respeto.

Añadió que este proyecto forma parte de la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum de vincular el deporte con la educación para impulsar una generación más saludable, fuerte y feliz.

La gobernadora Delfina Gómez destacó que obras de infraestructura como este gimnasio representan un legado para las nuevas generaciones, al brindar mejores condiciones para cuidar tanto la salud física como la mental de las y los jóvenes.

El rector de la UNEVT, Bartolo Jaramillo Puebla, agradeció el respaldo de los gobiernos federal y estatal para concretar el proyecto, mientras que la estudiante Iris Samanta Segura Aguilar aseguró que la entrega del gimnasio demuestra que la educación y el bienestar de las juventudes continúan siendo una prioridad.