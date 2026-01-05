Celebran ganaderos el adiós a exención de aranceles en carnes y leche; garantizan abasto nacional

A partir del 1 de enero, el gobierno de México eliminó la exención de aranceles a la carne de bovino y otros productos básicos para fortalecer la producción nacional

La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) se congratuló del Decreto que emitió el gobierno mexicano mediante el cual se eliminó la exención de aranceles a la carne de bovino y otros productos básicos en beneficio de los productores nacionales y aseguró que de esta manera se garantiza el abasto de este producto para el consumo de 130 millones de mexicanos.

La CNOG que preside Homero García de la Llata, aseveró que con esta medida que establece cupos máximos de importación sin arancel hasta 70,000 toneladas para carne de bovino, refrigerada o congelada, se protegerá la planta productiva nacional, principalmente en beneficio de 750,000 pequeños y medianos productores de ganado bovino de carne en México.

García de la Llata detalló que este Acuerdo permitirá complementar el Consumo Nacional, sin inhibir la Producción Interna, pues esta misma se incrementará sustancialmente derivado del cierre temporal de exportaciones de ganado en pie, sumado a mejores condiciones climáticas que auguran una mayor producción de becerros durante 2026.

“De esta manera se garantiza el abasto para el sano e inocuo consumo de 130 millones de mexicanos, retomando nuestra Autosuficiencia en la Producción de carne de res y coadyuvando con el Plan México 2025-2030”, explicó

El gobierno de México eliminó la exención de aranceles a la carne de bovino y otros productos básicos a partir del 1 de enero de 2026, como parte de una reorientación de la política del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) para fortalecer la producción nacional y la autosuficiencia alimentaria, integrando esta medida con el Plan México.

Con esta medida se establecieron periodos de transición para importadores con contratos previos, permitiéndoles mantener el beneficio hasta marzo de 2026 o, en algunos casos, hasta 2027, mientras se reintroducen tarifas a las importaciones de países sin tratados comerciales, como Brasil, para favorecer a productores nacionales.

Por ello, los Ganaderos Organizados de México agradecieron la voluntad y el apoyo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de los Secretarios de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón y de la Secretaria de Hacienda, Edgar Amador Zamora.