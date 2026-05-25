Canal Once modifica su programación tras toma de instalaciones por estudiantes del IPN

Canal Once El medio informó que cambiará parte de su programación luego de que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional mantienen tomadas sus instalaciones desde el pasado 21 de mayo

La programación de Canal Once sufrirá modificaciones importantes a partir de este lunes debido a la toma de sus instalaciones por parte de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

A través de un comunicado dirigido a la comunidad politécnica y a la audiencia, la emisora explicó que desde el jueves 21 de mayo un grupo de estudiantes permanece dentro de las instalaciones con demandas que, según señaló, están fuera de las atribuciones del canal.

La televisora detalló que las y los estudiantes han impedido el acceso al personal técnico, operativo, administrativo y de producción, lo que provocó una “imposibilidad material” para continuar con las transmisiones de manera regular.

Respetar protesta estudiantil

En el posicionamiento, Canal Once aseguró que respeta el derecho a la libre manifestación, aunque también subrayó su responsabilidad de garantizar el derecho de las audiencias a recibir información y contenidos.

La televisora recordó que previamente abrió espacios dentro de su programación para difundir mensajes de la comunidad estudiantil los días 16 de abril y 22 de mayo.

Además, informó que tras los incidentes ocurridos durante la toma de las instalaciones se abrió una investigación interna para revisar si el personal siguió la instrucción de no confrontar a los estudiantes.

Como parte de este proceso, tres prestadores de servicios fueron suspendidos de manera provisional mientras las autoridades internas y externas realizan las investigaciones correspondientes.

Continuarán transmisiones en plataformas digitales

Canal Once reconoció que forma parte de la vida cotidiana de millones de familias mexicanas, por lo que consideró importante mantener activa la difusión de contenidos durante esta situación.

Por ello, anunció que continuará publicando materiales educativos, culturales, deportivos e informativos a través de redes sociales y plataformas digitales mientras persista el conflicto.

La emisora también reiteró su postura a favor del fortalecimiento de los medios públicos como espacios de pluralidad y servicio.

Finalmente, agradeció a la audiencia su comprensión ante las afectaciones generadas por esta situación extraordinaria.