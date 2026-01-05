¿Cuándo cae Semana Santa 2026? Fechas y días de vacaciones

La Semana Santa de 2026 se celebrará a inicios de abril y traerá uno de los periodos vacacionales más esperados del año

La Semana Santa 2026 se celebrará durante los primeros días de abril, una fecha que muchas personas aprovechan para descansar, viajar o participar en actividades religiosas. Como cada año, esta celebración cristiana conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y su fecha varía de acuerdo con el calendario litúrgico.

Fechas de Semana Santa

En 2026, el Domingo de Resurrección caerá el 5 de abril, por lo que las fechas principales de la Semana Santa quedan de la siguiente manera:

• Domingo de Ramos: 29 de marzo

• Jueves Santo: 2 de abril

• Viernes Santo: 3 de abril

• Sábado de Gloria: 4 de abril

• Domingo de Resurrección: 5 de abril

El Viernes Santo es considerado día de descanso para muchos trabajadores, mientras que estudiantes de nivel básico suelen contar con un periodo vacacional que abarca toda la Semana Santa y, en algunos casos, también la semana previa o posterior, dependiendo del calendario escolar oficial.

En México, la Semana Santa no es un periodo de descanso obligatorio por ley, sin embargo, escuelas, oficinas y empresas suelen ajustar sus actividades, por lo que se convierte en una de las temporadas con mayor movilidad turística del año.

Con estas fechas, Semana Santa 2026 se perfila como una oportunidad ideal para planear viajes, reuniones familiares o simplemente disfrutar de unos días de descanso antes de retomar las actividades habituales.