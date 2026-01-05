México alcanza un monto total de 9 mil millones de dólares en su primera colocación en los mercados financieros internacionales

México realiza la primera emisión en moneda extranjera del año

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que México inauguró los mercados financieros internacionales para América Latina en dólares con la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares.

Con esta operación alcanzó una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito.

La operación estuvo distribuida de la siguiente manera:

-Un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de dólares.

-Un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de dólares.

-Un bono a 30 años, con una tasa de cupón de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de dólares.

Los bonos de 30 y 12 años registraron los menores diferenciales de precio desde 2019 y 2020, respectivamente, ambos en 200 puntos base, lo que refleja una mejor percepción crediticia del riesgo soberano de México en el largo plazo por parte de los inversionistas internacionales, aún en un entorno internacional complejo.

El gobierno federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.