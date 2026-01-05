México se hunde bajo el gobierno de Morena; inflación superior al 4% en 2026, advierte PRI

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI se radicaliza (La Crónica de Hoy)

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, lanzó una nueva crítica al gobierno federal al asegurar que México “se está hundiendo” bajo la administración de Morena y advirtió que, durante 2026, la inflación superará el 4%, afectando directamente el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el dirigente priista acusó al actual gobierno de tomar “decisiones torpes” en materia económica y responsabilizó a la administración federal del posible incremento de precios en productos de consumo cotidiano.

“México se está hundiendo con Morena al mando. Para este 2026, la inflación va a pasar del 4% y eso significa que al pueblo no le va a alcanzar ni para lo más básico”, afirmó.

Moreno Cárdenas señaló que el aumento inflacionario, de concretarse, impactaría particularmente en refrescos, bebidas saborizadas, sueros y gasolina, lo que –dijo– generaría una cadena de incrementos en diversos bienes y servicios.

“Van a subir los precios de los refrescos, bebidas saborizadas, sueros y gasolina. Y como siempre, eso va a desatar un aumento en cadena de todo lo que compran las familias día con día”, sostuvo.

El dirigente del PRI elevó el tono contra Morena al calificar a los actuales gobernantes como “brutos” y acusarlos de desconocer el funcionamiento de la economía y de no tener capacidad para gobernar.

“Estos brutos no entienden cómo funciona la economía, no les importa el pueblo y no tienen ni idea de cómo gobernar”, remarcó.