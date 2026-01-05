Reconocen legado de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en la UAGro

Marisol Bazán Fernández, recibe el reconocimiento a nombre de su familiar

En el marco del 65 aniversario de los Mártires de 1960, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) reconoció el legado de los profesores y luchadores sociales Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas que representaron la inconformidad de su pueblo ante las injusticias del gobierno.

En el acto, también se reconoció la labor emprendida por diversos luchadores sociales, sobrevivientes de la Guerra Sucia y de la masacre de El Charco, así como de los Mártires que acompañaron la lucha de los universitarios con firmeza y solidaridad, y que permitió la autonomía en esa casa de estudios, acontecimiento que quedará marcado en la historia de Guerrero.

“Soy la nieta, de ese al que la guerra sucia no pudo matar”, arengó la diputada local de Morena, Marisol Bazán Fernández en alusión a Gregorio Fernández Brito, alias Rafael quien fue lugarteniente de Genaro Vázquez.

Durante el evento, destacó que “ya era hora” de que se reconociera que la Universidad Autónoma de Guerrero “es la herencia de toda una vida de lucha, de sangre y de desapariciones”.

Tras agradecer al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, la iniciativa de reconocer a los luchadores sociales y Mártires del 60, Bazán Fernández, destacó la importancia de que a 48 años de desaparecida, su tía Victoria haya sido plenamente reconocida con sus apellidos, y para la historia ya no será Victoria Hernández Brito, sino Victoria Fernández Brito, primera mujer desaparecida de la Universidad.

La diputada local sentenció: “Se tiene que decir, conocer la historia (y) sentirla, es la única garantía de que después (no) andemos haciendo homenajes a los represores” como lo fue el caso de Rubén Figueroa Figueroa.

En este contexto, luchadores sociales reprocharon el homenaje que se realizó a Rubén Figueroa, quien era el gobernador de Guerrero, cuando la matanza de Aguas Blancas.

A ese reclamo se sumaron 1los hijos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez.

“Hay que tener claro que los agravios del pasado, no se salvan con actos de memoria, se saldan con justicia”, expresó Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas

En tanto que Genaro Vázquez Solís, hijo de Genaro Vázquez, sostuvo que “honrar, honra, (pero) también honrar, deshonra, para aquellos que honran a personajes muy tristes de la historia de Guerrero”.

En su oportunidad, el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, consideró el 30 de diciembre de 2025 como un día histórico para la Universidad, y en clara alusión al homenaje a Rubén Figueroa, expusó: “Yo sé que (los) discursos van a incomodar a algunos, pero quienes somos figuras públicas, y no escuchamos la voz del pueblo, estamos condenados a errar el camino; siempre hay que tener voz, pero también un oído grande para orientar el camino”.

Sobre el evento, Saldaña Almazán, expuso que “esa semilla de 1960 regada con coraje, es un árbol que cobija las metas y los sueños de una nueva generación; que la antorcha de nuestro escudo no brille para si misma, sino para iluminar el camino del saber hacia una paz, construida con justicia y libertad”.

Con la inauguración de tres memoriales, se permitirá, de acuerdo con el Consejo Universitario, fortalecer la identidad de la UAGro, donde estudiantes y académicos pueden reflexionar sobre la justicia y la libertad, fomentando valores cívicos en su trayectoria.