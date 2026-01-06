Anuncian cambios de 11 titulares de la FGR

Ernestina Godoy Ernestina Godoy (Cuartoscuro)

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, nombró a titulares de Fiscalías especializadas, así como de otros cargos administrativos.

Se trata de Raúl Armando Jiménez Vázquez, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Mariana Díaz Figueroa encabeza la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

También, el nombramiento de Laura Angeles Gómez, como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán, como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); Richard Urbina Vega, como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Previamente anunciado, Ulises Lara López, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez como Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Otras designaciones son las de Claudia Luengas Escudero, como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Estos nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).