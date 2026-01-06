Nacional

Se trata del nuevo jefe de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Fiscalía Especializada de Control Regional, Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, entre otros

Anuncian cambios de 11 titulares de la FGR

Por Jorge Aguilar
La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, nombró a titulares de Fiscalías especializadas, así como de otros cargos administrativos.

Se trata de Raúl Armando Jiménez Vázquez, el nuevo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC); David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR); Mariana Díaz Figueroa encabeza la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

También, el nombramiento de Laura Angeles Gómez, como Oficial Mayor; Maribel Bojorges Beltrán, como Fiscal Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA); Richard Urbina Vega, como titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos.

Previamente anunciado, Ulises Lara López, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Julio César Bonilla Gutiérrez como Titular de la Unidad Especializada en Transparencia y Apertura Gubernamental.

Otras designaciones son las de Claudia Luengas Escudero, como Consejera General; Oliver Ariel Pilares Viloria, como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero; y Omar Cruz Juárez, como titular de la Unidad de Comunicación Social.

Estos nombramientos se suman a los de Héctor Elizalde Mora, quien encabeza la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y César Oliveros Aparicio, quien está al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

