Exige PRI comisiones legislativas que investiguen descarrilamiento del Tren interoceánico; “no hay información”.

El accidente causó la muerte de 14 personas y dejó al menos 98 heridos.

A 9 días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, hecho en el que perdieron la vida 14 personas y decenas de heridos, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, denunció la ausencia de información oficial clara sobre las causas del accidente y exigió la creación de comisiones especiales en el Congreso de la Unión para dar seguimiento a las investigaciones.

El legislador priista señaló que, hasta el momento, no se han deslindado responsabilidades ni se ha proporcionado información suficiente que permita esclarecer lo ocurrido, pese a la magnitud del siniestro y al impacto social que generó.

“Han transcurrido 9 días del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que perdieron la vida 14 personas. Y al día de hoy, no existen informes oficiales claros sobre las causas del accidente, no han deslindado responsabilidades ni proporcionado información suficiente para esclarecer los hechos”, afirmó.

Añorve advirtió que las víctimas mortales y las personas lesionadas no deben quedar en el abandono institucional, por lo que planteó que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República instalen Comisiones Especiales que permitan revisar de manera independiente el avance de las indagatorias.

El coordinador del PRI sostuvo que estos órganos legislativos tendrían como propósito garantizar transparencia, independencia y rendición de cuentas, así como acompañar el proceso para que se sancione a los responsables.

“Para que la muerte ni las heridas queden impunes, exigimos que el Congreso de la Unión cree Comisiones Especiales en las cámaras de Diputados y Senadores para dar seguimiento a las investigaciones, garantizar independencia, transparencia, rendición de cuentas y castigar a los culpables, caiga quien caiga. Solo entonces, se habrá hecho justicia”, subrayó.

Hasta ahora —recalcó—, no existe una versión oficial conclusiva que explique las razones técnicas u operativas del descarrilamiento, por lo que insistió en que el Estado mexicano tiene la obligación de informar con claridad y actuar contra quienes resulten responsables.

Añorve reiteró que el caso no debe quedar únicamente en declaraciones públicas, sino traducirse en acciones institucionales concretas que atiendan a las víctimas y eviten la repetición de tragedias similares en el sistema ferroviario nacional.

El pasado 28 de diciembre, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, descarriló en el tramo ferroviario de Nizanda, Oaxaca, con un saldo de al menos 14 personas fallecidas y decenas de heridos.

Entre las personas fallecidas se encuentran estudiantes, un docente, un periodista y menores de edad, según los primeros datos oficiales difundidos tras el siniestro.

El descarrilamiento ocurrió cuando un tren de pasajeros circulaba por una curva y varios de sus vagones se salieron de las vías, cayendo por un talud.

En el convoy viajaban alrededor de 250 pasajeros y miembros de la tripulación, muchos de ellos con destino a distintos puntos del sureste del país por las celebraciones de fin de año.

La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con las investigaciones para determinar las causas del descarrilamiento, analizando posibles fallas técnicas, condiciones de las vías y otros factores que pudieron influir en el accidente, con el objetivo de prevenir hechos similares en el futuro.