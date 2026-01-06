Inician las jornadas para la obtención de la licencia federal de conductor

Iniciaron las Jornadas de Medicina del Transporte para agilizar la aplicación del Examen Psicofísico Integral y la entrega de la Constancia de Aptitud Psicofísica a conductores de transporte de carga y de pasaje, impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, explicó que los interesados tendrán que hacer su pre-registro en el enlace https://t.ly/n3phI y posteriormente acudir a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva con los siguientes documentos:

Identificación oficial

Comprobante de pago

Electrocardiograma

Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada

Reporte de agudeza visual no mayor a 30 días; en caso de usar lentes deberán portarse durante la práctica del examen.

Carta responsiva firmada

Las Jornadas de Medicina del Transporte se desarrollarán en cuatro etapas, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, exceptuando días y horas inhábiles:

Etapas

Además, se contará con la participación de médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras y personal de apoyo administrativo y acompañamiento para el registro y toma de exámenes biométricos de los usuarios.