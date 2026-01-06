Nacional

Estas jornadas pretenden reducir los tiempos en trámites de valoración y dictamen médico para que los operadores obtengan su Constancia de Aptitud Psicofísica

Inician las jornadas para la obtención de la licencia federal de conductor

Por Diana Chávez Zea
Iniciaron las Jornadas de Medicina del Transporte para agilizar la aplicación del Examen Psicofísico Integral y la entrega de la Constancia de Aptitud Psicofísica a conductores de transporte de carga y de pasaje, impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, explicó que los interesados tendrán que hacer su pre-registro en el enlace https://t.ly/n3phI y posteriormente acudir a la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva con los siguientes documentos:

  • Identificación oficial
  • Comprobante de pago
  • Electrocardiograma 
  • Estudios de glucosa sérica y hemoglobina glucosilada 
  • Reporte de agudeza visual no mayor a 30 días; en caso de usar lentes deberán portarse durante la práctica del examen.
  • Carta responsiva firmada

Las Jornadas de Medicina del Transporte se desarrollarán en cuatro etapas, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, exceptuando días y horas inhábiles:

Etapas

Además, se contará con la participación de médicos generales, psicólogos, nutriólogos, enfermeras y personal de apoyo administrativo y acompañamiento para el registro y toma de exámenes biométricos de los usuarios.

