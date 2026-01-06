México se mantiene con una de las gasolinas más caras del mundo a causa de sus impuestos

Gasolina e México En México se pagan impuestos por concepto de IEPS e IVA en la compra de gasolina. (Moisés Pablo Nava)

A pesar de los esfuerzos del Gobierno de México por mantener el fortalecimiento de PEMEX y por la producción nacional de gasolina a través de las refinerías, el precio por litro se mantiene como uno de los más caros a nivel mundial, debido al doble pago de impuesto que se hace en nuestro país de acuerdo con un nuevo estudio.

México aparece la gasolina más cara entre países con más consumo

De acuerdo con un nuevo estudio de Trading Economics, México tiene la gasolina más cara entre los 10 países con mayor consumo, alcanzado un precio por litro promedio de 23.37 pesos. La lista completa aparece de la siguiente manera:

México: 23.37 pesos por litro

Brasil: 20.13 pesos por litro

Japón: 18.16 pesos por litro

India: 17.62 pesos por litro

Canadá: 16.72 pesos por litro

Rusia: 14.92 pesos por litro

China: 14-74 pesos por litro

Estados Unidos: pesos por litro

Arabia Saudita: 11.14 pesos por litro

Indonesia: 10.79 pesos por litro

¿Cuáles son los impuestos que se pagan por gasolina en México?

De acuerdo con el mismo estudio, la razón principal por la que la gasolina de nuestro país, misma que está regulada para no rebasar los 23 pesos con 99 centavos, es el doble cobro de impuestos que se hace al momento de comprar cada litro.

En México, el precio que paga el consumidor por cada litro de gasolina incluye impuestos federales establecidos por ley, que forman parte del precio final en la “bomba”. Las principales cargas fiscales aplicables son las siguientes:

IEPS: Este es el impuesto principal que grava la gasolina y otros combustibles. Está establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y se cobra por litro vendido, según el tipo de combustible.

El IEPS representa gran parte de los impuestos que paga el consumidor por gasolina. En algunos estados también puede incluirse un componente adicional denominado IEPS estatal, aplicado a gasolinas y distribuidos localmente (aunque los montos son menores)

IVA: 16% de IVA sobre el precio de venta al público (incluyendo el IEPS federal y determinadas cuotas), aunque en algunas zonas fronterizas esta tasa puede ser menor conforme a reglas específicas de la Ley del IVA.

El IVA se calcula sobre el precio total del combustible (incluyendo, en la práctica, el IEPS), por lo que también se paga “IVA sobre IEPS”.

De esta forma, las y los mexicanos terminan pagando un estimado de 11.14 pesos por cada litro de gasolina que compran, siendo más de lo que se paga en países como Arabia Saudita o Indonesia, quienes también aparecen en esta lista.