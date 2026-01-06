Oficina Virtual del SAT: ¿qué trámites se pueden hacer? Conoce cuáles son los trámites que puedes realizar sin tener que acudir a las oficinas del SAT (Pexels y SAT)

Ahora, poder realizar trámites en el SAT es más sencillo, pues con su Oficina Virtual no necesitarás acudir de manera presencial, y aquí te decimos cuáles son los servicios a los que puedes acceder bajo esta modalidad.

La Oficina Virtual del SAT es un canal de atención para realizar trámites o solicitar asesoría y orientación en tiempo real sin acudir físicamente a las oficinas del SAT. En esta modalidad, únicamente necesitas conectarte en una videollamada con un asesor.

La videollamada tiene que ser agendada a través del sitio web del SAT, y ellos te proporcionarán un enlace para que se realice la reunión en línea.

¿Cuáles son los trámites y servicios que se pueden realizar en la Oficina Virtual del SAT?

Estos son los trámites, servicios y tipos de orientación que puedes recibir y realizar en la Oficina Virtual del SAT:

Inscripción en el RFC de personas físicas, ya sea que cuenten con ingresos y salarios, personas mexicanas que viven en el extranjero o que no cuentan con obligaciones fiscales.

Cambio de domicilio

Corrección o cambio de nombre

Corrección o incorporación de CURP

Entrega de constancias

Contraseña de asistencia virtual

Orientación fiscal

Orientación para renovación de e.firma para personas físicas

Orientación para renovación de e.firma para personas morales

Recuerda que antes de conectarte para realizar cualquiera de los anteriores trámites, deberás comprobar que cumples con los requisitos de este, además de conectarte 10 minutos antes de la hora reservada.

Asimismo, al momento de iniciar la reunión también deberás tener a la mano tu identificación oficial, junto con requisitos digitalizados previamente.

Según el trámite o servicio que vayas a realizar, te pueden solicitar tu CURP, algún comprobante de domicilio o tu acta de nacimiento.

Para conocer los requisitos específicos que necesitas según tu trámite, tendrás que consultar la página oficial del SAT, donde además de especificar los requerimientos, también podrás solicitar la cita para realizarlo.

¿Cómo agendar una cita en el SAT para su Oficina Virtual?

A pesar de que la Oficina Virtual del SAT es un servicio en línea, al tratarse de una videollamada en tiempo real, es necesario que registres una cita para hacer uso de esta modalidad.

Estos son los pasos para agendar tu cita en el SAT para su Oficina Virtual:

En el sitio web oficial de citas del SAT, tendrás que ingresar al apartado de “Registrar Cita” .

. Después tendrás que seleccionar alguna de las opciones de trámite .

. De acuerdo a la opción que elijas, te solicitarán que llenes algunos datos como tu RFC o tu correo electrónico.

o tu Posterior a eso, únicamente tendrás que seleccionar alguna de las fechas y horas disponibles .

. Una vez registrada la cita, en el correo electrónico que proporcionaste recibirás el acuse de confirmación de cita en Oficina Virtual.

Cabe mencionar que, previo a tu cita, deberás enviar la documentación digitalizada en el apartado “Consultar/Gestionar cita” o bien, al correo electrónico de la Oficina Virtual del SAT.