Prisión preventiva para Jorge Armando “N” por delitos sexuales contra un adolescente

. El juez calificó de legal la detención y ordenó prisión preventiva oficiosa en el Cereso de Cuautla.

Tlayacapan, Morelos. — La Fiscalía Regional Oriente llevó ante un juez de control a Jorge Armando “N”, imputado por la probable comisión de los delitos de violación, corrupción de personas menores de edad y abuso sexual agravado, en perjuicio de un adolescente. El juez calificó de legal la detención y ordenó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá en el Cereso de Cuautla en espera de la audiencia de vinculación a proceso.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 25 de abril, cuando policías sorprendieron al imputado en flagrancia presuntamente violentando a un adolescente en un predio a orillas de la carretera Yautepec–Tlayacapan.

La Fiscalía precisó que el caso se desarrolla bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que toda persona se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional.

Con este proceso, la Fiscalía Regional Oriente reafirma su compromiso de atender con rigor los delitos sexuales y garantizar justicia a las víctimas, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones de procuración de justicia del estado.