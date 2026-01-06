Sheinbaum pide juicio justo para Maduro en Estados Unidos

Sheinbaum pide juicio justo para Maduro (EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes un “juicio justo” para el líder chavista Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero en Caracas por fuerzas armadas de Estados Unidos para después ser trasladados a Nueva York donde encaran cargos por narcotráfico.

“En este caso, ya detenido el presidente Maduro, lo que uno pide es juicio justo siempre. Eso es lo que hay que pedir, para que realmente en todo, para todos y en cualquier circunstancia y en este particular, pues tiene que haber celeridad y justicia”, indicó la mandataria desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, reiteró que la postura del país es el rechazo de la intervención de EU precisando que independientemente de la opinión contra Maduro o del Gobierno venezolano, su Administración condena la “invasión” estadounidense.

“Hay que recuperar nuestra historia, nuestra constitución y lo que dice cada uno respecto a ello”, destacó.

México defiende la “no intervención”

También recordó que México defiende la “no intervención, la solución pacífica de las controversias”, por lo que agregó que aunque “un país sea muy pequeño en el terreno internacional todos somos iguales”.

“Por eso se habla de la igualdad jurídica de los Estados. La cooperación internacional para el desarrollo, que es lo que yo decía ayer. La mejor manera de ayudar a un país es la cooperación internacional para el desarrollo. El respeto, la protección y promoción de los derechos humanos”, puntualizó.