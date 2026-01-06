Suprema Corte pospone resolución clave sobre el aborto en Aguascalientes CIUDAD DE MÉXICO, 28SEPTIEMBRE2025.- Retrato de una joven durante la marcha en el Hemiciclo a Juárez durante el Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Sin ofrecer detalles sobre una nueva fecha para su debate, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir México señalaron que esta decisión “mantiene la incertidumbre jurídica y médica para las mujeres que no pueden decidir libremente”, desde que la reforma fue aprobada por el Congreso local el pasado 28 de agosto de 2024.

“La Suprema Corte no está respondiendo a una demanda que ya fue discutida y que está lista para garantizar este derecho”, declaró Aidé García Hernández, directora de la organización humanista.

García Hernández subrayó que se trata del mismo tribunal que en 2023 declaró la despenalización del aborto a nivel nacional. “La SCJN tiene que dar una señal de que es una Corte progresista, que defiende los derechos humanos y que es congruente con el discurso que ha construido”, añadió.

La activista sostuvo que tanto la Iglesia católica como figuras políticas del Partido Acción Nacional (PAN) han ejercido presión e injerencia en asuntos relacionados con la justicia y los derechos humanos.

Asimismo, defendió que no existe ningún argumento “ético, bioético, médico o científico” para impedir que el aborto se realice durante las primeras 12 semanas de gestación. Señaló que, en otros países de la región, como Colombia, el aborto está despenalizado hasta las 24 semanas.

Hasta el momento, se desconoce el motivo por el cual la Corte retiró el tema de su agenda prevista para este 6 de enero.

El ministro Irving Espinosa, encargado del proyecto, aclaró que su propuesta no busca permitir el aborto en cualquier etapa del embarazo, sino evitar que se reduzcan los plazos legales para acceder a este derecho, como ocurrió en Aguascalientes.

Actualmente, 24 de las 32 entidades del país han despenalizado el aborto como una decisión voluntaria dentro de un plazo de 12 semanas. Aguascalientes mantiene un límite de seis, mientras que en Sinaloa el plazo es de 13.