Suprema Corte analiza amparo por eutanasia

SCJN abre debate el tema de la eutanasia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) examinó el tema de la eutanasia, a fin de resolver un amparo que posibilitará la postura ante esta práctica asistida ambos prohibidos por la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y diversas normativas que existen en el país.

El amparo indirecto 147/2026 es propiciado por una mujer que ha sido diagnosticada en dos ocasiones con cáncer de mama y que actualmente está recibiendo tratamiento médico. Por ende, el presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, y el ministro, Irving Espinosa Betanzo, optaron por revisar el caso.

La SCJN determinó que este caso abre la posibilidad de “fijar un criterio novedoso” en situaciones de personas con enfermedades terminales, así como los cuidados paliativos que reciben en dicha etapa del padecimiento.

Asimismo, el pleno concurrieron en analizar la muerte asistida en si es constitucional que el orden jurídico sanitario y penal sancione a las personas exigen el respeto a su autonomía para decidir cómo y cuándo concluir su ciclo de vida.

Por su parte, el ministro Arístides Guerrero recalcó que países como Bélgica, Países Bajos, Canadá, Suiza y Colombia despenalizaron la eutanasia. También mencionó que Alemania e Italia han emitido resoluciones que permiten la muerte asistida en casos específicos.

Sumado a esto, la ministra María Estela Ríos fue la única en votar en contra. Por lo tanto, la SCJN reasumirá la competencia para discutir el tema de la eutanasia.

La Crónica de Hoy 2026