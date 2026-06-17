Por duplicidad, TEPJF resta más de 93 afiliaciones a Morena

Asamblea de Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) adjudicó 93 mil 742 afiliaciones duplicadas a organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos y le fueron arrebatadas a Morena, ya que el partido oficialista no presentó las pruebas necesarias para demostrar tal afiliación.

En los recursos de apelación SUP-RAP-113/2026 y SUP-RAP-132/2026, se analizó la duplicidad de afiliaciones en las que Morena tuvo la oportunidad de presentar ante el INE documentación física y digital para corroborar esos casos estaban del lado del partido.

En el caso RAP-113 Morena únicamente envió al INE la documentación contenida en la USB, es decir, no envió ni certificación ni material físico, por lo que la Sala Superior determinó otorgar más de 90 mil afiliaciones a las organizaciones.

Sin embargo, en el caso RAP-132 se ordenó al INE la revisión de más de 18 mil afiliaciones, una decisión que fue apeada por el Magistrado Reyes Rodríguez, quien considera que “no es jurídicamente razonable otorgarle un valor tan alto a un mero indicio de los documentos aportados por Morena, por encima de los documentos de las organizaciones que contienen la firma autógrafa y todos los datos de validez resguardados en la aplicación del INE, utilizada justamente por las asociaciones ciudadanas“.

De acuerdo a Rodríguez Mondragón, en el caso en discusión, el INE revisó los archivos y encontró 18 mil 814 archivos dañados, seis imágenes de afiliaciones que no corresponden a las solicitadas, 57 mil 175 imágenes de afiliaciones de fecha anterior a las afiliaciones en asambleas de las organizaciones y 17 mil 721 imágenes de afiliaciones de fecha posterior a las realizadas en asambleas, por lo que emitió un voto particular en contra de la revisión RAP-132.