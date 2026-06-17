Llueven licencias en la Permanente; 17 legisladores oficialistas buscan candidatura en 2027

Se van senadores y diputados de la alianza oficialista en busca de una gubernatura en 2027 (Mario Jasso)

A unos días de que se emita la convocatoria en Morena rumbo al 2027, senadores y diputados de Morena y PVEM iniciaron la desbandada y ya solicitaron licencia a sus cargos para registrarse a partir del lunes como aspirantes a coordinadores estatales de alguna de las 17 entidades donde se renovarán las gubernaturas el próximo año.

La Comisión Permanente autorizó a 11 legisladores: Dos diputados y ocho senadores separarse de sus funciones legislativas pues es requisito en Morena para poder registrarse a uno de esos cargos según la convocatoria.

Las licencias fueron avaladas por 25 votos a favor y 8 en contra. Los suplentes de los legisladores rindieron protesta al cargo inmediatamente.

Destaca la solicitud de licencia del senador de Morena Félix Salgado Macedonio pese al candado estatutario en Morena que prohíbe el nepotismo en los cargos de elección popular.

Salgado Macedonio es padre de la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado por ml cual está imposibilitado para contender por esa gubernatura en esta ocasión.

Del senado destacan los morenistas Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica Morgan que buscan la gubernatura de Guerrero; Raúl Morón Orozco por Michoacán; Imelda Castro Castro de Sinaloa; Julieta Ramírez Padilla de Baja California.

Pavel Jarero por Nayarit y Armando Ayala por Baja California.

Lorenia Valles Sanpedro de Sonora y Blanca Judith Díaz Delgado de Nuevo León, quien disputará la candidatura con Waldo Fernández González del Partido Verde Ecologista de México. Cierra la lista Jasmine María Bugarín del Nayarit por el Partido Verde Ecologista de México.

Respecto a los diputados, solicitaron licencia las morenistas Graciela Domínguez Nava de Sinaloa y Raymundo Vázquez Conchas de Tlaxcala.

De igual manera Fernando Castro Trenti por Baja California, Alfonso Ibarra para Sinaloa, Luis Humberto Fernández para Querétaro,y Ulises Mejía Haro por Zacatecas.

La presidenta de San Lázaro, llamó a respetar los tiempos que marca la legislación electoral.

Ante esa cascada de licencias, la Presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán exigió que no haya actos anticipados de campaña.

“Evidentemente es claro que tenemos un marco legal que respetar y que ningún integrante de los partidos políticos que aspiren a tener un cargo público con o sin licencia, ninguno tiene derecho a violar la ley”, indicó

Acción Nacional calificó como normal la separación de legisladores y aseguró que no repercutirá en el trabajo parlamentario.

“No hace tanta diferencia, de todas maneras en el oficialismo no debaten, básicamente repiten lo que desde el gobierno les dictan, entonces no creo que haya mayor diferencia si están aquí los propietarios o los suplentes”, aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya

El PRI, aseguró que Morena ya inició los actos anticipados de campaña y acusó que con su convocatoria legaliza ese delito electoral.

“Quieren hacer un símil con las corcholatas de hace dos, tres años y tener toda la impunidad para levantar a Morena y ganar elecciones, nosotros hemos presentado denuncias puntuales por actos anticipados de campaña”, indicó el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve