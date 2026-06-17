Rafael Caro Quintero Nuevas imágenes de Rafael Caro Quintero: ¿Qué pasó en su audiencia? (Cuartoscuro)

En una breve audiencia en Nueva York, la Fiscalía estadounidense solicitó de manera formal que el juicio contra Rafael Caro Quintero se realice bajo extremas medidas de seguridad, exigiendo un jurado totalmente anónimo y protegido debido al perfil y el historial de violencia del fundador del Cártel de Guadalajara.

El nuevo aspecto del ‘Narco de Narcos’

La comparecencia ante el juez permitió observar el cambio físico del capo de 73 años.

Con un semblante notablemente relajado y vistiendo el uniforme color caqui de los prisioneros en Nueva York, Caro Quintero apareció con la cabellera un poco larga y totalmente cubierta de canas.

Estados Unidos solicita que el jurado del juicio contra Rafael Caro Quintero sea anónimo USA1708. NUEVA YORK (NY, EEUU), 17/06/2026.- Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al cofundador del extinto Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, durante una audiencia este miércoles, en el tribunal del Distrito Este de Nueva York (EE.UU.). EFE/Jane Rosenberg (Jane Rosenberg/EFE)

Los detalles del juicio en Brooklyn, Nueva York

Durante la sesión de este miércoles, las autoridades de Nueva York destaparon que mantienen pláticas abiertas con los abogados del sinaloense para explorar una declaración de culpabilidad.

Aunque aclararon que todavía no se ha cerrado ningún trato, confirmaron que el diálogo seguirá en marcha durante los próximos meses.

A la par de estos acercamientos, el Ministerio Público estadounidense ratificó su intención de que el juicio se realice con un jurado bajo estricto anonimato.

Además, debido a la alta sensibilidad de las pruebas que se van a presentar, se requirió la asignación de un especialista para el manejo de datos confidenciales; una medida que el juez Frederic Block ya aprobó formalmente.

A la espera del juicio de Rafael Caro Quintero

Caro Quintero, extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el tráfico de drogas y el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, permanece bajo custodia en una prisión de máxima seguridad.

Con esta petición sobre la mesa, corresponderá al juez del caso determinar si se otorgan estas medidas extraordinarias para el desarrollo del juicio, el cual se perfila como uno de los procesos judiciales más vigilados en los últimos años.