Capturan a colaborador de García Luna que desvió recursos de penales

Detenido Eduardo "N". (FGR)

La Fiscalía General de la República (RGR) detuvo a Eduardo Enrique Gómez García, ex Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención Readaptación Social (OADPRS) durante la administración de Genaro García Luna como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Este sujeto fue detenido en Izúcar de Matamoros, Puebla, quien se desempeñó en el cargo durante el periodo de diciembre de 2008 a agosto de 2013.

De manera ilícita, Eduardo “N” suscribió contratos de servicios para diversos centros federales de readaptación social a cargo de Genaro García Luna.

Previamente, fue detenido Jesús Alberto Caballero Tardaguila, ex colaborador de Genaro García Luna, desde su posición federal probablemente participó en la celebración de contratos y simulación de operaciones con recursos públicos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Readaptación Social, a fin de canalizar dichos recursos ilícitos a empresas controladas por el ex titular de la SSPC.

Jesús N, entre 2013 y 2015, como servidor público, también participó en la simulación de contratos de adquisición de servicios para extraer recursos de la institución referida de la Administración Pública Federal.

También, en días pasados, María Vanesa Pedraza Madrid, quien fungiera como asesora del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Fue apoderada legal de la empresa Nunvav, Inc., la cual habría utilizado el sistema financiero para fondear recursos al parecer provenientes de la delincuencia organizada, así como para el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación, que habrían tenido como beneficiario final, entre otros, a Genaro García Luna e integrantes de su familia.

María “N” formaba parte del círculo cercano de General Luna, quien le otorgó amplio poder para realizar diferentes actividades con los objetivos ilícitos que encabezaba el funcionario federal. En todo este caso, de acuerdo con las investigaciones, esos crímenes se realizaron para canalizar recursos ilícitos a empresas aparentemente controladas por Genaro “N”.