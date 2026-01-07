Genera polémica morenista al defender que el narco es generador de empleos

La encargada de Comunicación digital de Morena en la el Congreso de la CDMX, Adriana Marín, generó polémica

La encargada de Comunicación digital de Morena en la el Congreso de la CDMX, Adriana Marín, generó polémica luego de que afirmara que el narcotráfico es uno de los principales empleadores en México al señalar que contrario al Estado y a la iniciativa privada, las organizaciones criminales han logrado reclutar una cifra de entre 160 mil y 185 mil personas en sus filas

Fue durante su participación en el programa de análisis político “Razonados”, donde la morenista defiende que el narcotráfico “también genera empleo, empleo que muchos privados y que el Estado tampoco se ha encargado de generar”.

Agrega que muchas personas son atraídas por promesas de dinero y fama, y cuestiona a sus interlocutores: “¿qué vas a hacer con esas personas a las cuales les prometieron dinero y fama, y que no tienen ningún tipo de esperanza?”.

A hablar del llamado “pacto con el narco”, Marín señala: “El narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional”.

El crimen organizado –agregó--recluta entre 160 mil y 185 mil personas. “En realidad se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir a quienes son detenidos o asesinados”, asevera

Sobre este video, la dirigencia nacional de Morena aclaró que su postura sobre el narcotráfico es clara y consideró que se trata de un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y una política social que atienda las causas para quitarle base de reclutamiento al crimen organizado.

“Con estos pilares, el Gobierno de México ha dado resultados como nunca. Con el PRIAN ocurrió lo contrario: abrieron las puertas del Estado al crimen y después culparon a jóvenes a quienes negaron empleo y oportunidades educativas.”, indicó

En tanto que Morena en el congreso de la CDMX se deslindó de estas afirmaciones y recalcó que sus declaraciones fueron realizadas “a título personal “ y no representan la opinión del grupo parlamentario ni de sus integrantes.

Acusó que a raíz de la campaña emprendida en su contra, Adriana Marín ha recibido ataques desmedidos y amenazas.

“Rechazamos enérgicamente estos ataques, amenazas y campañas de linchamiento mediático en contra de nuestra colaboradora”, indicó

Aseveró que estas agresiones son inaceptables y buscan intimidar a quienes trabajan desde la transformación por una ciudad más justa y segura, sobre todo a las juventudes, a quienes hasta hace algunas semanas fingían defender.