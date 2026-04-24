En febrero se rompió récord con la llegada de 3.89 millones turistas

Turismo ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM (Elizabeth Ruiz)

La Secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer los indicadores de turismo de febrero; el reporte se hace de manera bimestral. Durante el segundo mes del año, la llegada de visitantes internacionales fue de 8.5 por ciento más que en el 2025. Por otro lado, en el caso de los turistas extranjeros, se rompió un récord, ya que después de 20 años se alcanzó un total de 3.89 millones de turistas. Para entender la diferencia entre visitantes y turistas, estos últimos son los que pasan al menos una noche en el país, es decir que pernoctan, mientras que los visitantes se van del lugar el mismo día que llegaron.

Toda esta actividad se vio reflejada en una derrama económica de más de tres mil millones de dólares, monto que se generó en especial por los pasajeros que viajaron en cruceros. A los diferentes puertos del país, durante febrero llegaron un millón y medio de cruceristas.

Por otro lado, en el acumulado de enero y febrero, a nivel nacional, el país obtuvo 17 millones de visitantes nacionales; nueve punto tres por ciento más que en durante el mismo período del año pasado. En el caso de los turistas, las cifras llegaron a un total de ocho punto diecisiete millones; seis punto cinco más que en el acumulado de enero y febrero del 2025. Igualmente, la derrama económica fue más grande en un dos punto dos por ciento más, representando un total de seis mil setecientos cuarenta y seis millones de dólares.

En los vuelos nacionales, el crecimiento fue de uno por ciento más, es decir casi diez millones de pasajeros, y en los vuelos internacionales, se transportaron diez punto cincuenta y cuatro personas.

Para la visita a museos sólo se consideró el ingreso de extranjeros y en dicho panorama, el incrementó se reflejó en un 16 por ciento (dos punto diecinueve turistas).

Por su parte, el turismo religioso, trajo consigo, en la Semana Santa 2026 (30 de marzo al 5 de abril), a más de siete millones de visitantes extranjeros (cuatro por ciento más que dichas vacaciones en el 2025), y en turistas casi cuatro millones, lo que corresponde a cuatro punto dos por ciento más y es el número más alto desde los números pre pandémicos del 2019.

Por último, Josefina Rodríguez Zamora, explicó que el promedio de la ocupación hotelera de las dos semanas que conforman las vacaciones de Semana Santa y Pascua se maneja a nivel nacional y se estableció en un promedio del setenta y cuatro por ciento de su capacidad. Lo que significa que subió en un cinco punto cuatro por ciento a la misma temporada del año pasado. Siendo los días de mayor ocupación el tres y el cuatro de abril. Entre los catorce lugares con mayor ocupación hotelera se encuentran Taxco, Veracruz, Puerto Vallarta, Zacatecas y Puebla.