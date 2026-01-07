¿Hackearon a la UNAM? Información oficial de la Universidad

UNAM La máxima casa de estudios sufrió un hackeo en su sistema

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que durante el periodo vacacional fue hackeada parte de su infraestructura tecnológica.

¿Qué dijo la UNAM sobre el hackeo a su sistema?

La información fue emitida por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, que precisó el alcance del incidente y las medidas adoptadas.

De acuerdo con la información oficial, el acceso no autorizado se registró en cinco sistemas informáticos de la UNAM. La Universidad opera más de cien mil sistemas, por lo que el incidente fue identificado como focalizado y de alcance limitado.

La detección ocurrió durante el periodo vacacional, cuando se realizan tareas de monitoreo y mantenimiento preventivo en la infraestructura digital universitaria.

“Durante el periodo vacacional fue detectada una intrusión no autorizada (hackeo) en cinco de los más de cien mil sistemas informáticos universitarios", explicó.

Tras identificar la intrusión, la UNAM activó de inmediato los protocolos institucionales de atención a incidentes de seguridad informática. Como medida preventiva, los sistemas involucrados fueron inhabilitados para evitar cualquier riesgo adicional.

Estas acciones permitieron iniciar un análisis técnico preliminar y contener el incidente dentro de los esquemas de protección establecidos por la institución.

Hackeo en la UNAM: ¿robaron información?

Luego del primer análisis, la Universidad confirmó que no existen indicios de extracción de información de los sistemas que resguardan datos personales del alumnado, ni del personal académico y administrativo. Dichos sistemas permanecen seguros bajo los mecanismos de protección institucional.

La UNAM subrayó que la información sensible de su comunidad universitaria no fue comprometida.

Tras un primer análisis técnico se confirmó que no hay indicios de extracción de información de los sistemas de datos personales del alumnado o del personal académico y administrativo, los cuales permanecen seguros, bajo los esquemas de protección institucional. — UNAM

La máxima casa de estudios informó que ya coordina acciones con autoridades locales y federales especializadas en ciberseguridad. Como parte de este proceso, se preparan las denuncias legales correspondientes para dar seguimiento al caso conforme a la normativa vigente.