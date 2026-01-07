Petróleo mexicano a Cuba: es por contrato y por ayuda humanitaria, explica Sheinbaum

Claudia Sheinbaum La presidenta señaló que los envíos de petróleo a Cuba no cambiarán tras la crisis política actual en Venezuela.

Este 6 de enero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump reafirmó que este país tomará el control del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Ahora, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que nuestro país se mantendrá como el principal proveedor de este recurso para Cuba, señalando que es una cuestión contractual y humanitaria tras ser cuestionada por el suministro de nuestro país a la isla.

Sheinbaum explica el petróleo que México envía a Cuba

Durante la conferencia matutina de este miércoles 7 de enero, Sheinbaum fue cuestionada si México aumentará el envío de petróleo a Cuba, situación que rechazó la mandataria, explicando que se seguirá enviando por cuestiones contractuales y de ayuda humanitaria.

“No hay un incremento en el envío de petróleo a Cuba”, Sheinbaum sobre acuerdos comerciales



La mandataria mexicana explicó que el crudo que se envía a la isla corresponde a contratos vigentes entre ambos países y a esquemas de ayuda humanitaria que México ha mantenido… pic.twitter.com/DkdRyCPFJD — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 7, 2026

“Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba, por muchas razones. Una son por los contratos, otras son por ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto se condonó una deuda que se tenía con Cuba” Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano y ahora es parte del contrato como de la ayuda humanitaria.“, expresó la presidenta.

¿Cuánto petróleo envía México a Cuba?

De acuerdo con un reportaje del Financial Times, México se ha convertido recientemente en el principal proveedor de petróleo de Cuba, superando lo hecho por Venezuela desde el 2025, situación que se reafirma con la situación actual del país venezolano.

Según este mismo trabajo periodístico, México exportó un promedio de 12 mil 284 barriles de petróleo al día durante 2025 y siendo un total del 44% de todo este recurso que Cuba llevaba a la isla, mientras que Venezuela alcanzó el 34% en ese mismo año.

Financial Times La gráfica del medio estadounidense muestra que México ha ido incrementado su apoyo petrolero hacia Cuba desde 2022 hasta convertirse en su principal proveedor, superando a Venezuela.

La petrolera estatal mexicana, Pemex, declaró en diciembre ante la bolsa estadounidense que su filial Gasolinas Bienestar había enviado 17 mil 200 barriles de crudo y 2 mil barriles de productos petrolíferos a Cuba en los nueve meses hasta finales de septiembre. Pemex afirmó haber cumplido con la legislación aplicable en relación con las exportaciones, por un valor de 400 millones de dólares.