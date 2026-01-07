Productores de carne aplauden cupos para la importación de carne de res

Cupos a la carne de res Productores afiliados a la Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG), aplaudieron la decisión del Ejecutivo Federal de establecer cupos para la importación de carne de res

La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la publicación de los decretos y acuerdos en el Diario Oficial de la Federación sobre el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), de manera particular aquellos que establecen esquemas de cupos para la importación de carne de res y ajustes en los mecanismos de comercio exterior aplicables durante 2026.

Asimismo, reiteraron la importancia de mantener un diálogo permanente con el gobierno federal para dar seguimiento a la implementación de estos decretos, evaluar su impacto en el mercado interno y externo, y asegurar que las decisiones en materia comercial y sanitaria contribuyan al equilibrio entre abasto, producción nacional y comercio exterior.

La AMEG, asociación que agrupa a productores de ganado bovino en corral intensivo y a la industria de la carne en México, y esta integrada por más de 350 asociados, con presencia en 14 entidades federativas del país, resaltó la disposición de las autoridades federales para escuchar al sector y refrenda su compromiso de colaborar en el diseño e instrumentación de políticas que permitan garantizar el abasto de carne, proteger la sanidad animal y preservar la competitividad de México como productor y exportador de ganado bovino, “los productores de carne estamos a favor de la apertura comercial y de la complementariedad de los mercados”.

La Asociación subrayó además, que el establecimiento de cupos y reglas claras de importación contribuyen a mantener la proveeduría y complementar el consumo nacional, sin inhibir la producción nacional.

La producción nacional de ganado bovino genera empleo, actividad económica y exportaciones, por lo que su fortalecimiento requiere, se subrayó, certidumbre jurídica, políticas públicas de largo plazo y coordinación entre productores, exportadores y autoridades.