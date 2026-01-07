Productores de carne aplauden cupos para la importación de carne de res

La Asociación Mexicana de Productores de Carne (AMEG) reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la publicación de los decretos y acuerdos en el Diario Oficial de la Federación sobre el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), de manera particular aquellos que establecen esquemas de cupos para la importación de carne de res y ajustes en los mecanismos de comercio exterior aplicables durante 2026.
Asimismo, reiteraron la importancia de mantener un diálogo permanente con el gobierno federal para dar seguimiento a la implementación de estos decretos, evaluar su impacto en el mercado interno y externo, y asegurar que las decisiones en materia comercial y sanitaria contribuyan al equilibrio entre abasto, producción nacional y comercio exterior.
La AMEG, asociación que agrupa a productores de ganado bovino en corral intensivo y a la industria de la carne en México, y esta integrada por más de 350 asociados, con presencia en 14 entidades federativas del país, resaltó la disposición de las autoridades federales para escuchar al sector y refrenda su compromiso de colaborar en el diseño e instrumentación de políticas que permitan garantizar el abasto de carne, proteger la sanidad animal y preservar la competitividad de México como productor y exportador de ganado bovino, “los productores de carne estamos a favor de la apertura comercial y de la complementariedad de los mercados”.
La Asociación subrayó además, que el establecimiento de cupos y reglas claras de importación contribuyen a mantener la proveeduría y complementar el consumo nacional, sin inhibir la producción nacional.
La producción nacional de ganado bovino genera empleo, actividad económica y exportaciones, por lo que su fortalecimiento requiere, se subrayó, certidumbre jurídica, políticas públicas de largo plazo y coordinación entre productores, exportadores y autoridades.