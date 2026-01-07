Programa Madres Trabajadoras: ¿De cuánto es el pago en 2026? Ya comenzaron los pagos para el programa Madres Trabajadoras; conoce de cuánto será el monto que te deberán depositar este 2026 (Pexels y Gobierno de México)

Ya iniciaron los primeros depósitos para los beneficiarios del programa Madres Trabajadoras y este es el monto confirmado para este 2026.

El pasado lunes 5 de enero iniciaron los depósitos para aquellas personas que se encuentran registradas en el programa Madres Trabajadoras, el cual corresponde a los meses de enero-febrero.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras es un programa impulsado por el Gobierno de México con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de niños, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad por la ausencia temporal o permanente de uno o de ambos padres.

Como se ha manejado en años anteriores, el monto del pago dependerá de la modalidad en la que te encuentres registrado.

Si estás bajo el Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, este 2026 el programa depositará los siguientes montos:

Niñas y niños recién nacidos y hasta los 4 años : $1,650 pesos bimestrales.

: $1,650 pesos bimestrales. Niñas y niños con discapacidad recién nacidos y hasta los 6 años: $3,720 pesos bimestrales.

En caso de encontrarte bajo la modalidad del programa Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos en Orfandad Materna, durante este año le estarán depositando de manera bimestral a las personas responsables de los menores de edad y jóvenes:

De recién nacidos a los 15 años: $830 pesos.

$830 pesos. De 16 a 18 años: $1,130 pesos.

$1,130 pesos. De 19 a 23 años: $1,240 pesos.

¿Cuándo depositan los pagos de enero del programa Madres Trabajadoras?

Este lunes 5 de enero comenzaron los depósitos del programa Madres Trabajadoras y aquí te compartimos el calendario completo de pagos, el cual está distribuido de acuerdo con la inicial de tu primer apellido:

Lunes 5 de enero: A

A Martes 6 de enero: B

B Miércoles 7 y jueves 8 de enero: C

C Viernes 9 de enero: D, E, F

D, E, F Lunes 12 y martes 13 de enero: G

G Miércoles 14 de enero: H, I, J, K

H, I, J, K Jueves 15 de enero: L

L Viernes 16 y lunes 19 de enero: M

M Martes 20 de enero: N, Ñ, O

N, Ñ, O Miércoles 21 de enero: P, Q

P, Q Jueves 22 y viernes 23 de enero: R

R Lunes 26 de enero: S

S Martes 27 de enero: T, U, V

T, U, V Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z

Recuerda que los depósitos se realizan únicamente en la tarjeta del Banco del Bienestar que te fue asignada al momento del registro.