¿Quién es Francisco Javier Ibarra Rodríguez? Cronología del caso del piloto y empresario desaparecido La hija de Francisco Javier Ibarra Rodríguez habría denunciado en redes sociales la desaparición del piloto y empresario

La hija de Francisco Javier Ibarra Rodríguez, Ana Paula Ibarra, denunció la desaparición de su padre el pasado 16 de junio en Ahome, Sinaloa.

Ana Paula Ibarra publicó un video en redes sociales denunciando la desaparición de su padre, Francisco Javier Ibarra Rodríguez, solicitando el apoyo de las personas para dar con su paradero.

¿Quién es Francisco Javier Ibarra Rodríguez?

Francisco Javier Ibarra Rodríguez es un hombre de 56 años quien desapareció el pasado 16 de junio en el municipio de Ahome, Sinaloa; de acuerdo con diferentes reportes, es abogado y piloto.

En su ficha de búsqueda se le describe como un hombre de tez morena, que mide 1.84 metros, complexión robusta, cara ovalada, ojos redondos cafés, nariz recta, cabello de color negro, corto y liso, frente amplia, boca mediana y cejas pobladas; como seña particular tiene una cicatriz en la pierna derecha por cirugía.

Al momento de su desaparición, Francisco Javier Ibarra Rodríguez llevaba una camiseta sin cuello color negra, pants color negro y huaraches marca Adidas color negro.

Cronología del caso: ¿Qué se sabe sobre la desaparición de Francisco Javier Ibarra Rodríguez?

De acuerdo con lo informado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado de Sinaloa, Francisco Javier Ibarra Rodríguez desapareció el pasado martes 16 de junio, después de salir de su domicilio ubicado en Ahome, Sinaloa, alrededor de las 14:55 horas.

Tras salir de su domicilio, la familia de Francisco Javier Ibarra Rodríguez habría perdido por completo la comunicación con él.

Tras los hechos, la hija de Francisco Javier Ibarra Rodríguez compartió un video en sus redes sociales el 18 de junio, denunciando la desaparición de su padre.

En el video, Ana Paula Ibarra solicitó ayuda a las personas para dar con el paradero de su padre, proporcionando el número 66 8227 5254 para que quien tenga cualquier tipo de información se comunique.

A su vez, Ana Paula Ibarra le mandó un mensaje a su papá diciéndole que lo están buscando, mientras que le pide a la persona que lo tenga que lo devuelva con vida.

“Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte. Por favor, la persona que lo tenga, devuélvamelo con vida”.

Después, la familia de Francisco Javier Ibarra Rodríguez convocó a una marcha pacífica para este viernes 19 de junio en el parque Carranza, para dirigirse a la Fiscalía de Sinaloa.