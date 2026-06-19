Semarnat fortalece acciones para la protección ambiental en Playa Las Cocinas, Nayarit

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó de la detección de irregularidades en las obras de enrocamiento y contención ejecutadas en Playa Las Cocinas, en Punta de Mita, Nayarit, dentro de una superficie concesionada de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), esto tras inspecciones técnicas realizadas en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de un dictamen técnico solicitado por la Fiscalía General de la República.A decir de la dependencia, las revisiones permitieron corroborar que las obras exceden las condiciones autorizadas en la concesión federal otorgada para uso de protección, cuya naturaleza únicamente permite mantener la superficie en estado natural y no contempla construcciones ni infraestructura permanente. Asimismo,Semarnat encontró incumplimientos a las condicionantes establecidas y posibles afectaciones a la dinámica natural de la playa. Derivado de lo anterior, la Semarnat adujo hallarse en proceso de revisión de la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre, luego de confirmar el uso indebido del bien público concesionado por parte de la empresa. En mancuerna se mantienen reuniones de prevención con representantes de la empresa, con el propósito de comunicar la posición institucional respecto a los incumplimientos observados en la concesión de Zofemat, socializar la ruta jurídica y administrativa procedente derivada de las irregularidades detectadas, y avanzar en la definición de una ruta de acción para la restauración ambiental del sitio. En adición representantes de la Semarnat, Profepa, autoridades estatales y municipales, así como comunidades y actores locales, sostienen reuniones y mesas de diálogo para atender la problemática ambiental y social asociada al proyecto, además de explorar rutas de solución y alternativas de restauración costera con apego a criterios técnicos y a la normatividad ambiental vigente. La Semarnat planteó a la empresa la necesidad de retirar voluntariamente las obras y llevar a cabo acciones de restauración de la playa, a fin de permitir posteriormente la evaluación de alternativas técnicamente viables mediante los procedimientos formales de impacto ambiental. Como parte del seguimiento a estas acciones, el próximo 25 de junio personal de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat), la Dirección General de Restauración Ambiental, la Unidad Coordinadora de Representaciones, Concertación y Gestión Territorial (URCORGT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizarán una visita técnica conjunta a Playa Las Cocinas.