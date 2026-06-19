Con más de 12 mil votos, Sección 22 de la CNTE levata paro nacional

CNTE

Con 25 días consecutivos de planton, los maestros disidentes que conforman las bases de la sección 22 de la CNTE han votado —con una imponente mayoría, levantar el paro nacional para regresar a su estado a reorganizar su lucha.

En la consulta inciada entre quienes forman parte de esta sección, 12 mil 818 maestros apoyaron ponerle fin a la huelga, contra 3 mil 594 que esperaban permanecer en las calles de la capital mexicana; los resultados se dieron a conocer durante la realización de su asamblea estatal, por lo que su decisiòn la darán a conocer a los representantes de las otras secciones estatales.

Aunque ya se quieren ir, los docentes también se mostraron inconformes con las propuestas que han emitido las autoridades federales en las mesas de diálogo, ya que la mayoría las consideran mínimas e insuficientes.

Por ello, comunicaron que siguen en pie de lucha sin abandonar sus demandas centrales que constituyen la abrogación a Ley del ISSSTE de 2007 y la Refoma Educativa, al igual que un aumento del 100% a sus salarios.

Se espera que durante la noche de este 19 de junio y la madrugada del sábado 20 retiren sus tiendas de campaña y levanten el plantón instalado en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para dar fin a una jornada de marchas, mítines y cierres viales que derivaron en confrontaciones con elementos de seguridad pública capìtalina .

La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleva voz cantante en este paro nacional, toda vez que es el grupo más numeroso y el de mayor influencia y poder dentro de la organización nacional, así que, en consecuencia, los grupos de los demás estados estarían apoyando la decisión, por lo que es casi inminente que todos los maestros en huelga regresarán a sus estados. para reorganizarse.