Registro de líneas celulares ¿cómo y dónde ver si tu línea ya quedó registrada?

El Gobierno de México informó que el plazo que se tenía como fecha límite para realizar el registro de las líneas celulares se amplió hasta el 30 de junio de 2026, con el fin de no afectar a la ciudadanía.

Comprobar si tu línea está verificada es fundamental, ya que el gobierno busca el registro formal de todos los números de telefonía móvil. Con estas medidas, se pretende identificar y suspender aquellas líneas anónimas que suelen ser utilizadas para cometer delitos de extorsión, fraude o secuestro.

Estas medidas han provocado diversas reacciones entre la población, despertando una gran incertidumbre sobre el manejo de los datos personales y el temor de que estos puedan ser usados de manera ilícita.

¿Cómo saber si la línea telefónica ya está registrada?

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó a través de sus canales oficiales que, al realizar el trámite en línea, la compañía a la que estás afiliado deberá enviarte un folio de confirmación. Como alternativa, puedes ingresar al portal oficial de la Comisión, en donde encontrarás una lista de las compañías de telefonía móvil que operan en México para acceder de manera directa a su sitio web.

A través del portal oficial de la compañía a la que pertenezcas, deberás ingresar a su apartado “Registra tu línea”, que se encuentra en el menú principal, y después acceder a “Consulta”. Si aún no inicias este proceso, deberás tener a la mano tu CURP o RFC.

¿En dónde puedo ver si el número telefónico está registrado?

La consulta se realiza directamente a través de los sitios oficiales de internet de la compañía de telefonía que te brinda el servicio. Ahí podrás verificar el estatus actual del número o darlo de alta de forma rápida y segura.

También podrás asistir de manera presencial a cualquier Centro de Atención a Clientes de tu compañía y presentar los siguientes documentos para hacer el trámite:

Identificación oficial vigente

Número telefónico

CURP o RFC del titular de la línea

Recuerda que tienes como fecha límite el 30 de junio de 2026 para poder concluir tu trámite; si no cumples dentro del periodo establecido, tu línea se verá afectada por el corte parcial de tu servicio.