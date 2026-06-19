Cronología del feminicidio de Laura Cadena su hijo, el principal sospechoso (Redes Sociales)

Salvador “N”, de 23 años, hijo de Laura Cadena, víctima de feminicidio, fue detenido por autoridades del estado de Coahuila, por ser el principal sospechoso de las agresiones que sufrió su madre.

Aunque aún siguen las indagatorias por parte de la Fiscalía del Estado para determinar la clasificación del caso, familiares y amigos de la víctima han comenzado a compartir mensajes en redes sociales para exigir justicia y recordar quién fue Laura.

¿Cómo ocurrieron los hechos en Ciudad Acuña?

Según información oficial, la tarde del 15 de junio, Laura Cadena se encontraba en compañía de su hijo Salvador, en su domicilio ubicado en la calle Campeche, de la colonia Atilano Barrera en Ciudad Acuña, Coahuila.

Los primeros reportes apuntan a que, dentro de la casa de la víctima, habría ocurrido una discusión entre madre e hijo, que llevó a la agresión física en contra de la mujer de 43 años.

Autoridades informaron que un grupo de elementos de seguridad acudieron al lugar después de recibir una llamada de emergencia y confirmaron la localización de una mujer que ya no contaba con signos vitales. Tras el hallazgo, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Zona Norte II, de Coahuila, arribó al domicilio para realizar las diligencias correspondientes.

Mediante los informes, se constató que Laura Cadena sufrió varias heridas realizadas con un arma blanca, de las cuales una estaba ubicada en la parte del cuello y la que habría causado su muerte.

Avances en la investigación judicial del caso de Laura Cadena.

Derivado de las investigaciones preliminares, la AIC llevó a cabo la detención de Salvador ‘N’, con una orden de aprehensión emitida por la Jueza de la Primera Instancia Especializada en Violencia Familiar contra las Mujeres del Distrito Judicial de Acuña, pues es considerado el principal sospechoso del fallecimiento de su madre, Laura Cadena.

Extraoficialmente, se conoce que durante los hechos el joven pudo haber estado bajo la influencia de algún estupefaciente; no obstante, ninguna autoridad ha confirmado esta versión. También se dio a conocer a través de plataformas digitales que en mayo de 2024 Salvador “N” ejerció violencia de género en contra de su pareja sentimental.

Hasta el momento, autoridades del estado de Coahuila continúan con el desarrollo del caso para esclarecer los hechos del crimen y determinar las responsabilidades legales correspondientes.